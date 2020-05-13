新冠肺炎｜無證硬闖社區被攔　黑龍江漢叫囂「我爸是市委」兼冒警

近日在黑龍江哈爾濱，一名男子沒有通行證想進入社區，被防疫人員攔下後當場大發脾氣，不僅叫囂「我爸是市委的」、「明天就讓你們下崗」，還自稱是民警。隨後公安將男子帶回調查，發現他冒充警察。

穿黑色外套和戴帽的男子被攔後叫囂「我爸是市委的」。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在周一（11日），網上流傳的影片顯示，一名身穿黑色外套和戴帽的男子，對著社區外值班的工作人員大聲叫嚷，並對工作人員進行辱駡。從影片中男子與工作人員的對話內容可以看出，男子想要進入小區，但因沒有通行證被值守人員阻攔，因此十分不滿。

這名男子其後自稱「我爸是市委的」，又指自己是東北分局的警察，更反問工作人員「誰給你們權利這麼對待老百姓」，大叫「沒有王法了」。雖然社區工作人員反復向男子詢問：「你帶沒帶通行證？」但男子不回答，只是不停地大聲叫囂：「我讓你們下崗。」當工作人員表示要報警時，男子仍大聲回應稱「你可以報警，你可以報警！」

工作人員事後憶述稱，她今年2月份已經在這個社區檢查站值班，從未見過這名男子出入，又指對方一直不肯出示通行證，提供的社區住址也不符，才了解到他並非住在這個社區，於是報警處理。松北公安分局則表示，這名男子冒充民警，警方正在處理事件。

（綜合報道）