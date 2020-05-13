網紅papi醬兒子從父姓遭斥男權病　李銀河：跟女性獨立與否無關

內地網紅papi醬擁有高學歷，加上一直主張女性婚後也要保留自己的空間，被許多粉絲視為獨立女性代表。近日有網民發現她的兒子「小小胡」是從父姓，於是部分網民質疑papi不夠「獨立」，醬言行不一，在網絡上引起爭議。 內地著名性學家、女權主義者李銀河則表示，在後代姓氏上papi醬有權自由選擇，並遵循中國傳統習俗的慣例。子女冠姓習俗僅僅是一個約定俗成的事，跟女性獨立不獨立風馬牛不相及。網絡輿論沒有必要把「冠姓權」作為衡量papi醬是否獨立的標尺。

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本名姜逸磊的papi醬跟編劇老公「老胡」戀愛11年、結婚6年，雙方家長至今還沒見過面，甚至夫妻倆逢年過節都是各回各家，因為他們覺得父母最在乎的是自家兒女，女婿、媳婦回不回來則是其次。此外，papi醬曾列出一生最重要的排行，一是自己、二是伴侶、三是孩子、四才是父母，認為在婚姻和家庭關係中，首要的還是愛自己。

因為曾經發表過這些言論，papi醬被許多人視為「女權主義者」。她在今年3月生下兒子，近期透過影片分享育兒日常，以「小小胡」作為孩子的暱稱，洩漏了讓小孩跟隨父姓的事實，卻被部分女性主義者斥責「男權病病入膏肓」、「冠姓權是重男輕女的根本原因」，遭到不少留言謾罵。

內地著名性學家、女權主義者李銀河。（資料圖片）

李銀河接受《環球時報》專訪時表示，中國家庭在子女「冠姓權」問題上已經開始發生觀念變化，但是這並不意味著追求獨立的女性就一定要讓自己的孩子隨母姓。其實，papi醬與配偶完全有可能是平等的關係，不是男主女從，也不是女主男從，papi醬有「冠姓權」，其配偶也有「冠姓權」。

李銀河又指，papi醬激起網絡關於女權的大討論，說明現代社會女權意識相當高漲，但是有一部分人的觀點變得過於偏激，在男女關係中過於注重細枝末節，有點捨本逐末。我們判斷一對夫妻關係是否平等，應當把注意力集中到更加重要的方面，如家庭重大事情的決策權、男女人格是否平等等等，而不必對細節吹毛求疵。

（綜合報道）