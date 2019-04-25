英男為追台女　賣屋、棄博士學位去台灣教英文　結局卻鬧上法庭？

英國一名男子控訴和台籍高姓女子交往時，對方趁機偷了他母親結婚留下的19世紀維多利亞戒指，還以裝神弄鬼方式慫恿他賣掉750萬元的房子到台灣教英文，害他放棄快將取得的博士學位，請求高還錢、道歉；法院認為，英男未盡舉證責任，僅片面指控，認為他求償無據予以駁回。

英國男子指控台籍女友偷他婚戒、害丟博士學位要求賠償，但卻未舉證被法院駁回。（Getty Image）

英男指控，2007年和高姓女友交往期間，對方在他英國住家偷了母親留下來的19世紀維多利亞時期戒指，還裝神弄鬼手法騙他說來台灣教英文可以賺很多錢，不如直接把價值750萬元的房子賣掉，後來高還擅自以同居人身份賣掉他房屋。

他還說，在認識高女之前自己有房屋、有存款，還有即將取得的博士學位、工作等等，但對方卻出面破壞了這一切，認為高應該要書面道歉，向法院請求高返還維多利亞時期戒指、賠償750萬元，以及登道歉啟事。

高女經通知未到庭，僅以書面陳述表示，自己從未代替他賣房子，也沒有參與出售過程，更無拿取對方所稱遺失的戒指，不能夠僅憑他的猜測就認定是她偷的。

有關偷戒指部分，英男並未提出具體證據，僅以書面稱「確定是高女拿了他母親的結婚戒指，因為只有她知道戒指放在何處，也是唯一有機會下手的人」；院方認為，英男憑他主觀臆測，也無法確定他是否因繼承取得戒指，無法採信。

出賣房屋部分，院方根據英國律師函內容，發現當初確實是英男自己出售，所得也拿來償還債務；而有關他指控高女以「裝神弄鬼」方式欺騙，他則強調高女身為老師，明知教英文不可能賺很多錢，卻還跟他說來台教英文可以賺很多錢。

法院認為，英男已50多歲且教育程度頗高，有相當社會歷練，對於事關自己棲身住所去留，實在難以想像會在毫無查證、準備下，單單僅憑高女片面說詞，就放棄原有博士班學業，貿然做出賣房跨海教英文的重大決定。

加上英男還曾當庭說「我認為，本案不需要太多的人證或物證」，顯然他未善盡舉證責任，認為他求償、要求道歉無依據，予以駁回。

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