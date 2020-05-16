搶男友手機看到曖昧訊息　杭州女暴怒掟菜刀落街砸壞190萬豪車

浙江杭州一對情侶近日因為感情問題發生爭執，小麗（化名）懷疑男友阿華（化名）出軌，搶走對方手機查看後，發現不少曖昧聊天記錄，氣憤之下直接衝進廚房拿起菜刀威脅男友，後來還將菜刀從40樓的住所扔下，結果砸中一輛價值176萬元（人民幣．下同，約合190萬元港幣）的豪車。

民警接報「有人持刀殺人」，上門了解案件。（都市快報）

綜合內媒報道，事發在周四（14日）凌晨，杭州餘杭區警方接報「有人持刀殺人」，隨即趕到現場。報警人小華解釋稱，他跟交往一年多的女朋友吵架，女方拿著菜刀追他所以報警。

小華的女朋友小麗則說，當日小華沒有回家，自己一直在家中等他。直到凌晨兩時，小華才從外面回來。小麗早就懷疑男友出軌，於是搶走了對方手機翻看。二人發生爭執後，小華想動手但被同住的姊姊攔住，小麗則到廚房拿起一把菜刀向小華衝過去。見小華躲進臥室將門反鎖，小麗還在門上砍了幾刀。

小麗又講述男友出軌的經過，「我早就想到他在別的女人曖昧，他不讓我看聊天記錄，所以沖過來要搶手機。我看到他跟別人約，還說自己是單身……」小麗還透露她為男友墮胎兩次，不明白為何他要背叛自己。

小麗扔下的菜刀砸中唐女士的車頂。（都市快報）

被問到菜刀下落時，小麗稱她氣急之下就扔到樓下。民警得悉後迅速下樓尋找菜刀，及至凌晨5時左右發現一輛黑色Land Rover的車頂已經被砸出一個窿，邊上是一米左右的裂痕，碎片四散，菜刀跌落在車邊。

車主唐女士表示，這輛車是她任職的公司提供，總價約176.8萬元。事發後她聯繫了公司負責車輛的人，指按照維修單，車輛維修費大概是13萬元左右。當事人小華後來聯繫唐女士，希望能協商解決。小麗則因涉嫌以危險方法危害公共安全罪被刑事拘留，案件仍在偵辦。

（都市快報）