【慎入】山東大學生用牙籤插滿小貓四肢　勒索網民70元才免貓一死

近日有內地網民爆料稱，山東煙台南山學院王姓大一男學生虐貓，用牙籤殘忍插滿了小貓的四肢，令小貓發出慘烈叫聲。王男還在救助群組內勒索網民，要求對方給70元才可以免貓一死。當地警方已經介入調查此事。

貓咪四肢插滿牙籤，發出慘叫。（影片截圖）

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微博的爆料貼文指，「山東煙台南山學院大一學生王某歡用牙籤殘忍穿透幼貓四肢，影片中小貓發出慘烈叫聲，因為四肢插滿了牙籤不能動彈，惡魔的手指上沾著血，並發到救助群組要求他人給70元免貓一死，並承認一天內殺了8隻貓！這只是一天的殺害數量，其他的時間不得而知，希望學校就此事盡快展開調查，同時愛心志願者和救助人員已經報警。」

內媒引述寵物救助志願者徐女士稱，該學生經常在家虐貓，他們上門救助時還被對方拿刀威脅，「他（王男）爸爸拿病歷出來，他也從屋裏出來，出來嗷嗷叫，叫完就跑到廚房拿菜刀，看他拿菜刀我們就跑出來了。鄰居都說，他在家裏殺貓，然後從12樓摔到樓下超市的平台上。」徐女士還透露，王男不止虐了一隻貓，走廊電梯都有血跡，並指王母也曾親眼看到兒子虐貓，試圖制止但無果。

事件曝光後引起公憤，網民紛紛留言斥責王男殘忍至極：

「支持虐待動物立法，現在是傷害動物以後可能就會是人。」 「這個人太殘忍了，貓被這樣虐待，是有多痛苦呀。也真下得去手，心疼貓咪」 「好可怕，做他鄰居同學朋友什麼的應該要小心。」 「貓叫聲聽的我心頭一顫，怎麼會有這種人。」 「關注下心理健康吧，家長都想啥呢。」

山東煙台南山學院指涉事學生已引咎退學。（網上圖片）

山東煙台南山學院周六（16日）則回應稱，針對網傳該校學生王某歡虐貓事件，經調查核實，該事件中所涉當事人王某歡確為該校2019級學生。校方指已第一時間與該學生及其家長聯繫溝通，對王某歡進行了批評教育，並同意本人引咎退學的申請。此外，當地警方也已經介入調查。

（綜合報道）