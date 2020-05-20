【30年前曾隆胸】江蘇婦胸部腫痛求醫　取出假體時液體似噴泉湧出

江蘇淮安60歲的胡女士在30年前曾做過隆胸手術，她近年來感覺胸部經常腫痛，到醫院檢查後才發現，其移入的兩塊假體已經破裂。手術期間，醫生幫她割開乳房取出假體時，黃色液體像噴泉一樣湧出來，說明破裂假體滲出的矽膠已破壞乳房周圍組織。

醫生幫胡女士做手術取出隆胸假體。（現代快報）

綜合內媒報道，淮安市婦幼保健院醫學美容科負責人王醫生表示，四年前胡女士就因胸部腫痛曾到該院就診，她當時看到胡女士的雙胸明顯大小不一，而且有腫塊，當時就懷疑胡女士胸部假體破裂，建議她去做彩色醫學超聲波檢查。惟胡女士沒有聽從該院醫生的意見，而是到其他地方做檢查，結果被懷疑感染炎症，只依靠輸液消炎。

胡女士早前胸部明顯變形，也再次出現腫痛，於是再到婦幼保健院求醫。醫生通過一系列檢查，發現胡女士胸部兩側假體都已經破裂，建議她立即做手術。及至本月11日，醫生通過微創手術，從胡女士胸部取出兩塊狀如「啫喱」的假體，指其因為假體長期滲漏，造成了正常組織病變壞死。

醫生從胡女士胸部取出的假體已經破裂。（現代快報）

王醫生事後憶述稱，「右側剛開了一個小切口，黃色的組織滲液就像噴泉一樣湧出來。左側假體也同樣發生破裂，這個假體不是很好取出，邊緣已經破裂，所以假體的內容物已經到處都是。」王醫生說，最後用生理鹽水沖了很久，才把胡女士乳房周邊壞死的組織也一併清理乾淨。

據悉，胡女士酷愛運動，特別是「空中瑜伽」。王醫生指，瑜伽繩對胸部的擠壓會對假體有一定影響，但是假體破裂的最主要的原因應該出在假體的質量上。她指從胡女士胸部取出的假體，上面沒有任何產品標識。而現在的假體都是有廠家、容量、型號等資料標識，所以推斷可能是因為假體質素不過關導致破裂。

（現代快報／江蘇新聞）