北京女大生飛鼠裝滑翔遇難　未帶電話、GPS或致錯失救援機會

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中24歲的劉姓女大學生在身穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。經救援隊搜索，在18日尋獲她的遺體。 劉女當時未攜帶手機、GPS等設備，加上當地連日持續降雨，令搜索行動變得困難，她或因而錯失救援機會。

劉女的遺體在海拔逾900米無人區密林被發現。（微博）

根據張家界天門山國家森林公園的對外通報，劉女於5月12日參與北京某文化傳媒公司在天門山景區取景拍攝極限運動短紀錄片，進行高空翼裝飛行過程中因偏離路線導致失聯。

事發後，搜尋搜救工作保持不間斷進行，但因劉女未攜帶手機、GPS 等設備，加上近幾日持續降雨，山內雲霧大，能見度低，地形險峻複雜，給搜救工作帶來困難。要到劉女失蹤第6日，即5月18日，搜救隊才確認其具體位置，可惜劉女當時已經遇難。

內地「綠舟救援隊」成員王旭東表示，這次事發後6天就找到失蹤者，搜救時間已短到讓他有點出乎意料。因為山岳搜救最關鍵也最困難的就是對失蹤者的定位。在此次事件中，劉女從高空跳下後失蹤，需要搜索的範圍非常大。而她並未攜帶通信設備，無法利用定位系統直接獲得準確位置，增加了搜索的範圍和難度，等於「盲搜」。

▼劉女生前熱愛極限運動，不時分享生活點滴，有飛鼠滑翔飛行圈內人士稱，她的技術高超，在圈內算是「大神級」：

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據悉，劉女是北京某高校的大四學生。內媒引述相關人士表示，劉女「在國內屬於大神級別的水平」。報道稱，劉女接觸飛鼠裝滑翔有近3年時間，悟性很高、對這項運動也很專注，持證等級達到C級，而她實際能力更達到D級，「等於考教練的水平」。

遺體在海拔逾900米無人區密林被發現

能夠順利找到劉女的遺體，也有一點「意外」的成份。據現場參與搜救的救援隊的知情人士表示，最早找到劉女的是當地一名獵人，位置在天門山玉壺峰北側下方無人區一處密林，海拔超過900米。其遺體在發現當晚已被運下山。

▼劉女最後一跳的片段曝光：

另有網上傳言指，當地村民要求30萬元人民幣的「帶路費」。不過，救援隊負責人否認傳聞，稱救援隊與村民之間的搜救配合很順利，並表示上述謠言或源於「是村民與景區方面有一些溝通問題，但也不涉及錢方面。」

劉女的好友、負責協調本次救援的王先生亦指，考慮到當地地勢危險，劉女被找到的地點位於海拔900米處的無人區叢林，「確實是支付了一些費用，是我們朋友幾個人一起出的，沒讓家屬出一分錢，畢竟崇山峻嶺，找人也要勞務費，但價格絕對沒這麼離譜。」

▼飛鼠裝滑翔／翼裝飛行（Wingsuit Flying）屬於跳傘的一種，飛行員穿着翼裝服從高空跳下，張開四肢無動力的向前飛，自由落體過程約兩分鐘，體驗人像鳥一樣飛的感覺。以下為2019年第八屆翼裝飛行世界錦標賽選手在張家界天門山飛行：