出事一刻｜飛鼠裝滑翔19秒後偏離路線　女大生半空急墮消失鏡頭前

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中24歲的劉姓女大學生在身穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。 經過救援隊連日來的搜尋後，劉女在本周一（18日）被尋獲，證實死亡。 內地傳媒公開劉女在當天在直升機上最後一跳的畫面，顯示她在平穩飛行19秒後，飛行路線就已經明顯偏離。

劉女最後一跳的片段曝光。（三湘都市報）

從片後所見，事發時是上周二上午11時19分左右，當時天氣晴朗，視野清晰。直升機在抵達天門山後山上空，高度約2500米的既定位置，劉女及攝影師做好起跳準備後，劉女先一步一躍而下，按設定路線進行高空飛鼠裝滑翔。攝影師其後亦跟隨劉女跳出直升機。

劉女在平穩飛行19秒後，從攝影師拍攝的畫面就可見到，劉女的飛行路線開始明顯偏離，並且飛行高度有所下降。劉女與攝影師當時都快速向天門山主山方向滑翔飛行，攝影師判斷劉女可能已無法正常通過山頂上空，遂立即揮手示意劉女要打開降落傘。與此同時，攝影師自身的飛行高度亦在下降，隨後他就調整飛行姿勢，偏離原定路線向右側飛行，低於原本路線的高度並繞過天門山主山，安全返回降落點。

攝影師無法再繼續跟隨劉女飛行，鏡頭最後一刻有朝向側下方，可見到劉女此時正以非正常姿勢急劇下降數百米，然後就飛出攝影師的視線和攝影機的拍攝範圍。

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據了解，劉女是在天門山玉壺峰北側下方無人區的一處密林被尋獲，當時已無生命迹象。劉女遺體距離其在直升機上起跳的位置，直線距離約2000米，相對落差約1600米。

有網民就分析，劉女起初的飛行姿勢很好，但似乎是突然遇到「山谷中的斜切氣流」，繼而就失去平衡及高度。網民指出，飛鼠裝滑翔本身沒有動力，失去平衡後僅靠人力是很難挽救。至於為甚麼未能及時打開降落傘，相信是因為當下劉女的下降速度太快所致。

（綜合報道）