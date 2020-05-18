【香消玉殞】北京女大生張家界飛鼠裝滑翔失聯　6日後遺體被找到

北京一名劉姓女大學生上周二（12日）在湖南張家界天門山進行一項危險的極限運動「飛鼠裝滑翔」（內地稱：翼裝飛行）期間失蹤，景區調動直升機和無人機搜尋。 及至今日（18日）上午10時多，劉姓女大生被救援隊尋獲，但參與救援的浙江公羊救援隊隊長徐立軍表示，劉女已不幸身亡。

此外，上午10時40分，參與救援的張家界藍天救援隊多位隊員表示，剛剛找到她，其他具體情況不方便透露。張家界永定區應急管理局一工作人員則表示，「人是找到了，他們正在把人運出來，具體情況會通報。」

11時左右，一名張家界天門山飛鼠裝滑翔救援隊義工在短影音平台抖音發布消息稱：「終於找到了！一切後續新聞請關注指揮部官方宣布」。這名義工曾在上午10時30分左右將有人躺在叢林裏的照片發布在抖音，但很快刪除。

據悉，劉女是北京某高校的大四學生。內媒引述相關人士表示，劉女「在國內屬於大神級別的水平」。報道稱，劉女接觸飛鼠裝滑翔有近3年時間，悟性很高、對這項運動也很專注，持證等級達到C級，而她實際能力更達到D級，「等於考教練的水平」。

據介紹，相比滑翔傘，飛鼠裝滑翔更加危險，是穿戴特殊跳傘裝備「飛鼠裝」由高山跳下，利用氣流於天空飛行，滑翔者要自行找準時機打開降落傘着陸，被稱為全球死亡率最高的運動，有大量參與者身亡。

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據早前報道，事發當日北京某文化傳媒公司在張家界天門山景區取景拍攝極限運動短紀錄片。上午11時，參與拍攝的兩名飛鼠裝滑翔者從滑翔高度約2500米的直升機上起跳，進行高空飛鼠裝滑翔，其中一名女飛鼠裝滑翔者在滑翔過程中偏離計劃路線後下落不明。

事發後，攝製組和天門山景區調動兩架直升機和多架無人機在所有可能降落的山體上空進行地氈式搜尋。當地政府亦調度消防隊、藍天救援隊、攝製組、景區工作人員以及熟悉地形的當地村民展開聯合搜救。

不過，女大生的死因還需進一步研究。事發後曾有內地飛鼠裝滑翔專家分析稱，失聯女大學生直接墜地的可能性較低，而且由於隨身的一個降落傘在距離地面300米左右自動打開， 落地時「如果沒有遭遇其他撞擊，當時應該是活着的」。

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（綜合報道）