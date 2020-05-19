女大生飛鼠裝滑翔遇難　生前愛跳傘潛水曾稱「為自己而活不後悔」

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中一名24歲劉姓女大學生穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。救援隊經六日搜尋於本周一（18日）找到劉女遺體。 劉女遇難消息公布後，內地極限運動圈內人士都對她的離世表示惋惜，其好友也發文悼念稱「願你化作飛鳥，翱翔在廣闊的天空」。 據悉，劉女生前經常在微博發布自己潛水、滑雪、跳傘等經歷，性格活潑樂觀，曾經說過「為自己而活，不後悔」。

劉女2018年在杜拜跳傘的畫面。（微博）

據內媒報道，劉女去年4月25日在微博發布了一段影片，講述她作為一名極限運動愛好者的經歷：18歲開始學單板滑雪，19歲在峇里島學水肺潛水，後來考了OW（Open Water Diver, 開放水域潛水員）和AOW（Advanced Open Water Diver,進階開放水域潛水員），遊歷過很多國家。

劉女又指自己在20歲決定去學自由潛和衝浪，「在海邊住了幾個月，風大的時候衝浪，風小的時候潛水，偶爾跟朋友出海打魚，現烤現吃，過著日出而作日落而息的生活，同時考完了AIDA四星（自由潛水員）」。

她在21歲開始學風洞跳傘，獲得A License認證，也完成了200次獨立跳傘。到了22歲，劉女開始學飛鼠裝滑翔，參加了全國風洞錦標賽並拿到了第三名，自稱過上俄羅斯和杜拜跳傘基地兩點一線的生活。劉女還說過，「我喜歡挑戰自己，挑戰生活，我喜歡極限運動……我為自己而活，我不後悔我的選擇，我會堅持我選擇的路。」

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內媒則引述相關人士表示，劉女「在國內屬於大神級別的水平」。報道稱，劉女接觸飛鼠裝滑翔有近3年時間，悟性很高、對這項運動也很專注，持證等級達到C級，而她實際能力更達到D級，「等於考教練的水平」。

▼劉女今年1月2日在微博上傳她飛鼠裝滑翔畫面（影片中的白衣人）▼

據此前報道，劉女5月12日在張家界天門山景區參與拍攝極限運動短紀錄片，當日上午11時她在直升機上起跳，進行高空飛鼠裝滑翔，後來偏離計劃路線後下落不明。

六日後，張家界市藍天救援隊搜尋到劉女的遺體，發現其身上的降落傘未打開。遺體發現地點海拔高度約900米，距離其在空中直升機上起跳的位置直線距離約2000米，相對落差約1600米。

得悉劉女不幸身亡的消息後，被稱為「中國翼裝極限跳傘第一人」的徐凱在朋友圈發文稱，對劉女的離去表示惋惜，他表示，雖然沒有緣分見到這個女孩，但他知道她是真心熱愛翼裝飛行的。劉女的好友也在微博發文悼念稱：「願你化作飛鳥，翱翔在廣闊的天空……」

翼裝飛行（Wingsuit Flying）屬於跳傘的一種，飛行員穿着翼裝服從高空跳下，張開四肢無動力的向前飛，自由落體過程約兩分鐘，體驗人像鳥一樣飛的感覺。圖為2019年第八屆翼裝飛行世界錦標賽選手在張家界天門山試飛。（新華社）

據介紹，相比滑翔傘，飛鼠裝滑翔更加危險，是穿戴特殊跳傘裝備「飛鼠裝」由高山跳下，利用氣流於天空飛行，滑翔者要自行找準時機打開降落傘著陸，被稱為全球死亡率（達30%）最高的運動，有大量參與者身亡。

此次飛鼠裝滑翔女生遇難事件的發生天門山景區，2012年以來，天門山舉辦過八屆「翼裝飛行世錦賽」，每年都會邀請一批挑戰者參賽，這裏也因此成為世界飛鼠裝滑翔愛好者的聖地。其中在2013年和2017年，匈牙利及加拿大飛鼠裝滑翔選手先後在天門山墜落喪生。

▼劉女生前熱愛極限運動，不時分享生活點滴，有翼裝飛行圈內人士稱，她的技術高超，在圈內算是「大神級」：

（綜合報道）