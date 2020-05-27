擁碩士學歷專長英法雙語　浙江婦為家庭棄30萬年薪轉行做家政保母

內地近日網上流傳一份家政保母的履歷，32歲的當事人擁有碩士學歷，不但懂得英語及法語，並且曾經在大型跨國企業工作，過程中被外派到非洲做客戶經理。 內地傳媒輾轉尋得當事人劉女士做訪問，確認履歷屬實。劉女士表示，當年放棄年薪30萬（人民幣．下同）的工作，就是為了回國結婚生子，如今成為家政保母，則希望能用得上其外語能力及有不錯的收入，同時又能有充足時間照顧家庭及孩子。

網上流傳的超強家政保母履歷。（微博）

據了解，現居於浙江杭州的劉女士是陝西商洛人，在西安外國語大學碩士畢業，專長是法語，畢業後就到國內某知名通訊公司工作，並被派向非洲幾內亞做客戶經理，當地的官方語言就是法語。劉女士坦言，被派往非洲時僅得26歲，父母並不同意，「爸媽希望我當老師，穩定一些，但我不願意那麼穩定，既然答應了公司，就要抱著負責任的態度去做好，另外也想挑戰一下自己。」

劉女士在2016年時，為了要結婚生子，就選擇辭職回國，「當時身邊的同事還勸我，辭職放棄年薪30萬的工作有些可惜，但工作和婚姻對我來說，顯然婚姻更加重要。」孩子出生後，劉女子與丈夫商量決定，在深圳生活成本太高，希望能到一個生活愜意、發展潛力大的地方，最後就共同選定了杭州。

劉女士到杭州後希望能繼續銷售行業，無奈由於國內情況與外國不同，用不到英語及法語，想要到培訓機構做老師又欠缺經驗，最後就從事美髮美容行業的對接工作。但一年過去，劉女士的新工作太過辛勞，身體逐漸出現毛病，「有一天我突然耳朵聾了，去醫院一查，醫生說是太累了導致的，我想請假休息，公司不同意，只有辭職了。」

及至2018年，劉女找到與專長相關的工作，在杭州一間早期教育中心教授孩子英語。雖然月薪有5000元，並且一星期有兩天休息，可以照顧家庭及孩子，但職業發展及未來前景欠佳，劉女士只做了一年多就放棄。

劉女士如今從事家政保母工作。（都市快報）

最終投身家政保母，劉女士坦言是一次偶然。約一星期前，家裏安排一名年輕的家政保母前來工作，「她初中學歷，我就和她一直聊天，這個女孩子之前是在牙刷廠裏做的，每天工作十來個小時，工資也就5000元。她說現在做保潔師，每個月有七千來塊錢。因為我也蠻喜歡整理收納，還有早教。我就想著，那就嘗試一下嘛。」

劉女士指，通過公司了解後，得知成為「收納師」及學前教育（早教）工作，加上擁有碩士學歷，粗略計算好的話一年也能有30萬的收入，「我現在還是蠻滿意的，教孩子英語，還有早教，和我專業能對上口，將來收入也不錯。」

（都市快報）