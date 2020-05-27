廣州琶洲港澳客運口岸碼頭動工　一期航線兩小時直達香港國際機場

廣州琶洲港澳客運口岸碼頭項目在周二（26日）正式動工，將會興建一座集跨境、城際、海島的水上交通旅遊綜合體，是廣州中心城區的首個水上跨境口岸。 項目預計今年底就能完成客運碼頭和臨時聯檢樓主體工程，並具備通航條件。

碼頭選址於閱江中路北側地塊、有軌電車站上方，毗鄰廣州國際會展中心及琶洲大橋。項目一期計劃投資3.58億元（人民幣．下同），建設主體包括碼頭泊位及臨時聯檢樓。聯檢樓首層架空，二樓出境、三樓入境，並通過連廊將臨時聯檢樓與碼頭水上固定平臺相連。碼頭岸線長280米，設計有5個500噸級泊位。

碼頭選址於閱江中路北側地塊、有軌電車站上方，毗鄰廣州國際會展中心及琶洲大橋。（南方都市報）

一期將會投入兩艘碳纖維高速客船，預計2021年首先開通琶洲至香港國際機場航線，約120分鐘直達，單程票價約200元至300元。旅客未來可在琶洲直接出入境聯檢，快速抵達香港乘坐國際航班。至於項目二期則會規劃在琶洲會展塔裙樓，並將運營直通香港市區、澳門市區和澳門國際機場的客運航線，為海內外旅客帶來更多選擇和便利。

廣東省航運集團董事長楊顯昌表示，項目建成後，將通過接駁琶洲與香港國際機場、琶洲與香港市區客運網點，進一步縮短粵港澳大灣區中心城市距離，實現粵港澳大灣區主要城市間立體交通的銜接，加快促進粵港澳大灣區的融合。

（中新社）