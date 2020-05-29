【有片】因口角爭執　雲南12歲少女放學後遭4少年狂毆致多處受傷

內地近日流傳一段「雲南少女被多名男生毆打」的影片，據稱4名十四五歲少年圍毆一名12歲少女，引起廣泛關注。當地警方證實事件，已傳喚4名涉事少年到派出所接受調查，被打少女則已送院檢查。

內地近日流傳一段影片，據稱雲南4名十四五歲少年圍毆一名12歲少女：

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綜合影片內容及相關內媒報道，雲南楚雄州祿豐縣有一名少女被4名少年包圍，女生被推倒在地上，並被對方多次拳打腳踢。該少女其後一度走到旁邊，但仍被4名少年尾隨，並繼續毆打她。

當地政府5月28日通報指，經調查，5月25日，4名涉事的十四五歲少年與12歲少女發生口角爭執，遂於下午放學後找到該少女，將其叫到校外廣場進行毆打。經醫院初步檢查，少女全身多處軟組織挫傷，正在醫院接受進一步檢查治療。

通報續指，祿豐縣委、縣政府迅速成立事件處置工作領導小組進行調查處置。縣委政府工作組對被打少女及其家屬進行了看望安撫和心理疏導，打人的4名少年和監護人已向被打少女及監護人道歉；學校已按照相關規定對打人的4名少年給予了處分並進行嚴厲批評教育；公安機關正依法對該案件進行處理，對監護人進行批評教育，目前，打人的4名少年均已到案接受調查。

祿豐縣紀委監委已啟動相關程序對相關單位及相關人員進行調查；縣委政法委牽頭組織相關單位正積極開展全縣校園安全專項整治。

（綜合報道）