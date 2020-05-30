命案逃犯通緝相嚇親網民　內蒙古警方：真人確實長這樣

內蒙古烏蘭察布市公安局周四（28日）發布了25名命案在逃疑犯懸賞通緝公告，其中兩名嫌疑人李大寬和閆二召的相片引發熱議。通緝令上兩人的照片可以說「十分驚悚」，有內地網民稱受到驚嚇，並懷疑是畫像而非真實照片。 烏蘭察布公安局的警官就回應稱，這是兩名通緝嫌疑人多年前照片，「本人就長成這樣」。

內蒙古警方發布的公開懸賞通緝令，有兩名疑犯的相片引起網民熱議。（中國警察網）

烏蘭察布市公安局命案積案攻堅組的通告稱，為推進「雲劍2020」專項行動深入開展，內蒙古烏蘭察布市公安局決定再次對25名命案在逃疑犯實行公開懸賞通緝，希望群眾積極提供線索，並指會對提供有效線索的單位或個人，公安機關將給予5至10萬元人民幣獎勵。

網民焦點落在第9名疑犯李大寬和第10名疑犯閆二召身上，因為他們的通緝相實在太「詭異」。與其他通緝犯的照片相比，二人臉上五官呈現扭曲或拉伸的狀態，頭部形狀非常方正，有網民正懷疑是畫像而非真實照片：

「恐怖片啊。」 「標準國字臉。」 「很好辨認。」 「長得好像兵馬俑。」 「審美觀念不同，個人覺得這兩個人長得比較抽象。」

烏蘭察布公安局的警官表示，兩名通緝犯本人確實與通緝令上的照片長得一樣。（影片截圖）

事件引起熱議後，內媒採訪到負責案件的烏蘭察布公安局龐警官，他表示上述兩名通緝犯均是多年前犯下殺人案，目前正在抓捕中，「本人就長成這樣，那是那幾年的相片，（他們犯了）殺人案是九幾年的。」

（綜合報道）