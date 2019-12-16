珠海公安：53歲港籍疑犯港珠澳大橋被捕　涉走私手機7年前被通緝

珠海公安今日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯。通報稱，疑犯是於2012年8月因涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案而被深圳機場海關緝私分局通緝。

澳門回歸20周年。珠海市公安局曾發通告，稱本月10日至22日在大橋東人工島設立安全檢查站。（資料圖片）

珠海公安通報指，12月13日下午3時許，珠海市公安局與珠海出入境邊防檢查總站在港珠澳大橋東人工島安全檢查站開展聯合執法時，邊檢民警在對一輛前往澳門的穿梭巴士進行例行檢查中，發現一名乘客疑似是被通緝的疑犯鍾某明。

通報稱，經警方比對確認，該人是53歲的男疑犯鍾某明，其於2012年8月因涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案而被深圳機場海關緝私分局通緝。他是該走私團伙重要成員。珠海邊檢已將鍾某明移交給辦案單位處理。

通報強調，自12月10日警方依法對經港珠澳大橋從香港入境澳門和珠海的人員、車輛開展安全檢查以來，已查獲多名內地警方通緝的在逃犯罪嫌疑人，「法律面前人人平等，任何人違法犯罪，都​​必將受到法律追究。」

有線新聞報道，Benny的父親經港珠澳大橋到澳門，在東人工島被內地公安扣查後失去聯絡。（有線新聞）

據早前報道，本港一名男子稱其父親星期五（13日）下午經港珠澳大橋去澳門，途經東人工島時被內地公安扣查，須排隊做安檢，在WhatsApp留下被捕的訊息予家人後，便失去聯絡。唯暫未知該男子的父親，是否就是珠海公安通報中的鍾某明。