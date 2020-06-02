「覺得她可愛想自己養」　上海婦火車站拐帶2歲女童未遂獲刑1年半

去年12月，上海發生一宗駭人聽聞的拐帶兒童事件，一名中年婦女譙某某在火車站強行抱起2歲女童並欲逃離現場，但被女童母親與祖母當場制止並扭送到公安機關。 譙某到案後如實供述其上述行為，並解釋稱自己抱走女童是因為覺得她可愛，想要抱回家自己養。 上海靜安法院公開今日（2日）審理該案，依拐騙兒童罪對譙某某判處1年半徒刑。

2019年12月16日下午5時多，王女士與母親帶着兒子和剛滿2歲的女兒武某某在上海火車站東南出口處休息，譙某某趁王女士與母親不備，強行將武某某抱起並欲逃離現場，後被王女士與母親當場制止並扭送到案。

經鑑定，譙某某被評定為完全刑事責任能力。上海鐵路運輸檢察院認為，譙某某拐騙年僅2歲的幼兒，使其脫離監護人，其行為觸犯刑法262條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拐騙兒童罪追究其刑事責任。同時，譙某某已着手實行犯罪，由於意志以外的原因未能得逞，係犯罪未遂；譙某某認罪認罰、如實供述自己罪行，可依法從輕處罰。

上海靜安法院則認為，被告人因被幼童監護人及時制止而犯罪未遂，依法可比照既遂犯從輕處罰。

譙某某被當庭判處1年半有期徒刑。（影片截圖）

法院指出，由於無證據表明其有出賣幼兒牟利的目的，故其行為構成拐騙兒童罪。根據內地刑法規定，拐騙不滿14歲的未成年人，脫離家庭或者監護人的，處5年以下有期徒刑或者拘役。綜上，法院依拐騙兒童罪判處譙某某1年半有期徒刑。

（澎湃新聞）