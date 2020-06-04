北京新例禁詆毀污衊中醫藥　民眾指矯枉過正　官方：或修改刪除

北京政府近日推出《北京市中醫藥條例（草案公開徵求意見稿）》，其中提到的「不得詆毀、污衊中醫藥」引起廣泛關注，不少聲音認為新法矯枉過正，「以後有人宣稱中醫藥無效，是否就要被抓？」 北京市中醫管理局相關負責人受訪時表示，民眾對該草案有誤讀，強調並非有所詆毀、污衊就會判刑，當局會結合對反饋建議的綜合評估，不排除修改或刪除部分條文的可能。

據了解，草案最具爭議的是第三十六條及第五十四條。第三十六條提出，「任何組織或者個人不得對中醫藥作虛假、誇大宣傳；不得冒用中醫藥名義牟取不正當利益、損害社會公共利益；不得以任何方式或行為詆毀、污蔑中醫藥」。第五十四條則指，「詆毀、污蔑中醫藥，尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為的，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任」。

草案指詆毀、污衊中醫藥或要負上刑責，引來不少民眾擔心是矯枉過正。（中新社）

對此，北京市中醫管理局相關負責人強調並非對於中醫藥是不容置疑，亦不存在有所質疑就要被處罰，「原文裏對於處罰有很多限定。」負責人稱，例如治安管理處罰的前提是要有「尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為」，追究刑事責任的前提是有「構成犯罪」。

負責人又指，現時草案正處於徵求意見階段，並非最終定稿，故不排除引起爭議的條文會否被修改或刪除，「我們有公開徵求意見的途徑，也有收到一些建議。」負責人表示，徵求意見期結束後，會根據建議進行評估，之後會提交一個確定的版本予司法局等部門，最終由北京人大通過，預計會在今年9月正式出台。

（綜合報道）