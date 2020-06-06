【父殺女】廣西漢無力還債掐死2名親生女　判處死刑1年半後伏法

廣西柳州2018年發生一宗父親殺死幼女的倫常慘案，2名被害人遇害時分別只有6歲及4歲。2018年12月，柳州法院一審宣判行兇者韋樂犯故意殺人罪，判處死刑。 據柳州中院微信公眾號消息，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，法院今年6月5日已依法對韋樂執行死刑。

監控錄像拍攝到韋某和女兒在一起的畫面。（網絡圖片）

據此前報道，2018年10月30日，柳州中院公開開庭審理了被告人韋樂故意殺人一案。經審理查明：韋樂認為其同居女友好賭且疏於照顧二人所生的孩子，為報復洩憤，韋樂遂大肆通過網絡和信用卡借款用於賭博，在逾期無力償還借款被不斷追債後，韋樂擔心其因債務問題被判刑後女兒無人照料，逐漸產生殺害兩個女兒的想法。

2018年6月3日，韋樂以遊玩為由將兩名女兒騙至某廢棄石屋處，利用女兒躺在其腿上休息之機，用雙手分別扼住二人頸部至二人機械性窒息死亡，其後將二人屍體藏匿。兩名被害人死亡時年僅6歲和4歲。之後，韋樂編造謊言欺騙四處搜尋被害人的親屬和村民等。同年6月7日，韋樂被公安機關拘傳到案，次日如實供述了殺害兩名親生女兒的事實，並帶領公安機關找到被其藏匿的屍體。

同年12月13日，柳州中院依法對該案進行一審公開宣判，以故意殺人罪判處韋樂死刑，剝奪政治權利終身。宣判後，在法定期限內沒有上訴抗訴。2019年3月7日，廣西壯族自治區高級人民法院經依法覆核，作出同意一審判決的裁定，並依法報請最高人民法院核准。

韋樂今年6月5日已被執行死刑。（網上圖片）

最高人民法院經覆核認為，韋樂故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。韋樂因家庭矛盾問題而蓄意殺害自己無辜的幼女，犯罪情節極其惡劣，致二人死亡，後果特別嚴重，應依法懲處。一審判決、廣西壯族自治區高級人民法院覆核裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。據此，最高人民法院依法核准對韋樂的死刑裁定。

（柳州中院微信公眾號）