【廣東雷暴】深圳婦在家煮食時被雷電擊倒　四肢嚴重燒傷

近日廣東多地雷暴天氣不斷，引起不少自然災害。6月6日，深圳寶安西鄉一名50歲婦人在家中廚房煮食時，不幸被雷電擊中，四肢燒傷達3度，目前生命體徵平穩，正在住院治療。

廣東雷暴天氣影響多個城市，連日來引致災害不斷。（人民日報）

據婦人的女兒曾女士介紹，事發當日，窗外雷電交加，下午4時30分左右，她在客廳看到一道電光從廚房穿出，一股熱浪隨之襲來，在廚房煮食的母親應聲癱倒在地，四肢皮膚被燒得捲起，臉部被燒紅，廚房上方的窗玻璃也被當場震碎，玻璃渣掉得滿地都是。她趕緊把母親從廚房拖到客廳，隨後呼叫救護車趕來，用輪椅將母親運下樓，送往醫院救治。

醫院方面周一（8日）指出，患者實際上是被火燒傷，燒傷程度達2度到3度，主要分布在面部和四肢，目前仍需每天使用心電監護儀。為這名婦人診治的外科醫生表示，事發時有雷電落地，推測是閃電因不明原因形成火球衝擊所致，但患者在經歷一段時間的功能鍛鍊後，可望如常行動。

曾女表示， 事發時單位防盜門霎時間被來自廚房的巨大衝力打到鄰居家的門上，推測雷電是從廚房窗戶入屋，事後已重新安裝防盜門，但牆身仍有明顯損壞痕迹。

婦人被雷電擊倒四肢嚴重燒傷。（深圳特區報）

（深圳特區報）