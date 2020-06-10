【新冠肺炎】中疾控主任高福：中國若沒有圍堵措施　患者將增67倍

國際著名醫學期刊《刺針》日前發表來自中國疾病預防控制中心高福院士和馮子健教授團隊的衛生政策文章。文章從中國目前的應對經驗角度，描述中國的新型冠狀病毒肺炎防控策略與具體措施，分別為圍堵及壓制，甚至稱如果沒有圍堵的措施，中國的新型冠狀病毒肺炎患者數量將增加67倍。 文章並指，當前中國的圍堵策略取得成功，基本阻斷本地傳播，但仍需持續實施強有力的壓制策略，以防止輸入病例再次引發本土傳播。文章認為，積極發現與管理病例，以及追蹤並隔離密切接觸者是極其重要的圍堵措施，也是中國當前和未來抗疫之路的必要組成部分。

文章指，研究顯示新型冠狀病毒肺炎比季節性流感更嚴重、傳染性更強。（資料圖片／中新社）

文章在回顧疫情的嚴重性和威脅時指出，研究顯示新型冠狀病毒肺炎比季節性流感更嚴重、傳染性更強，前者基本再生數（R0）是後者的兩倍。季節性流感通常是自限性，僅1.8%的病例需要住院。但在中國就有超過一半的新型冠狀病毒肺炎患者報告病例出現肺炎並需要住院。

此外，流感的病死率（Case fatality ratio, CFR）約為0.1%，據估計新型冠狀病毒肺炎的病死率在湖北省為5.9%、湖北以外為0.98%。文章又提到，湖北外地區的疫情發生較遲、病例識別能力隨着經驗累積有所提升，病例發現和救治更加及時，可能是湖北和湖北以外地區病死率差別的原因。文章引用倫敦帝國理工學院的研究估計，經調整年齡後，中國全人群的感染死亡比（infection fatality ratio）為0.66%。

文章介紹，自疫情初始至今，中國採取兩種應對策略，分別是圍堵及壓制。圍堵策略適用於疫情早期，此時病例尚集中於局部地區，採取特定措施可阻斷人際傳播及向其他區域擴散。圍堵策略的核心措施是積極發現並管理病例，對密切接觸者進行追蹤並隔離醫學觀察，必要時限制局部地區的人員流動。

湖北省武漢市在1月時史無前例實施「封城」。（中新社）

文章稱，中國國務院建立聯防聯控機制領導並協調各部門，能夠快速動員各類必要資源，可以及時地大規模調配醫療資源。例如在兩天之內在武漢建成3間方艙醫院，以及將3間P3移動實驗室從其他城市轉移到武漢，使當地病毒檢測能力在2月份達到每天3.5萬人次。新醫院及實驗室能保證每一宗疑似病例均可被及時檢測、治療和隔離，其密切接觸者也會被及時追蹤和隔離醫學觀察。文章表示，通過研究模型估計，如果沒有圍堵的措施，中國的新型冠狀病毒肺炎患者數目將增加67倍，故認為發現並隔離病例、追蹤和隔離醫學觀察密切接觸者是圍堵策略的最有效措施，較旅行限制和減少接觸的措施更為有效，能夠避免更多的人員感染。

文章又指，當疫情在多個地區呈不同程度的暴發，通過圍堵策略難以將傳播限制在局部地區時，就要採用壓制策略。壓制策略的核心措施與圍堵相似，並且在成功進行圍堵後亦應立即實施壓制策略，以鞏固勝利成果、防止外來病例輸入，避免重新出現社區傳播。

文章指，中國目前要保持不發生本地傳播或者使傳播維持在較低水平。（中新社）

文章同時有介紹中國防控新型冠狀病毒肺炎的長期目標與實現路徑，稱目前中國是要保持不發生本地傳播或者使傳播維持在較低水平，直至研發出安全有效的疫苗，並廣泛接種以形成人群免疫屏障。中國要將任何來源的傳播風險降至最低，實現並維持發病和死亡很低的水平，為緊急開發疫苗和治療藥物贏得時間。目前，中國由於人群感染率極低，絕大多數人員依然易受新型冠狀病毒感染，故需要通過持續實施公共衛生措施來預防，並採取對社會生產生活影響最少的防控措施。

（綜合報道）