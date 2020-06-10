【新冠肺炎】內地新增3宗境外輸入病例　連續17天本土病例零新增

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，據國家衛健委通報，內地在周二（9日）維持本土病例零新增，連續17天沒有新增本土病例，但有3宗境外輸入病例，分別是在內蒙古及天津。

據了解，內蒙古的2宗境外輸入病例均是首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場，至於天津的1宗病例則為來自美國的中國留學生。