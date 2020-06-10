【新冠肺炎】內地新增3宗境外輸入病例　連續17天本土病例零新增

撰文：葉琪
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內地的新型冠狀病毒肺炎疫情緩和，據國家衛健委通報，內地在周二（9日）維持本土病例零新增，連續17天沒有新增本土病例，但有3宗境外輸入病例，分別是在內蒙古及天津。
據了解，內蒙古的2宗境外輸入病例均是首都機場國際航班分流至呼和浩特白塔國際機場，至於天津的1宗病例則為來自美國的中國留學生。
通報指，內地在周二報告新增3宗確診病例，均為境外輸入病例（內蒙古2例，天津1例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病宗（上海1宗）。新增治癒出院病例6宗，解除醫學觀察的密切接觸者527人，重症病例無變化。境外輸入現有確診病例54宗（無重症病例），現有疑似病例2宗。累計確診病例1786宗，累計治癒出院病例1732宗，無死亡病例。
截至周二，內地現在本土確診病例55宗（無重症病例），累計治癒出院病例78357宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例83046宗，現有疑似病例2宗。累計追蹤到密切接觸者747680人，尚在醫學觀察的密切接觸者2892人。
無症狀感染者方面，內地新增5宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察24宗（境外輸入1宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者155宗（境外輸入47宗）。
（綜合報道）