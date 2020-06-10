【廣東雷暴】深圳婦在家遭雷劈　或因球狀閃電隨氣流入屋成衝擊波

近日南方多省遭遇雷暴、雨災等惡劣天氣，引起不少自然災害。其中在廣東深圳更發生罕見意外，一名50歲婦人在家中廚房煮食時，竟不幸被雷電擊中，四肢燒傷達3度。所幸目前病情平穩，正在住院治療。 據社區工作站初步推測，事發時，或因雷電擊中擋雨棚後引起球狀閃電隨氣流進屋形成衝擊波，引發事故。

早前報道，6月6日下午4時30分左右，家住寶安區西鄉街道、現年50歲的曾太太在廚房煮食時，突然被雷電擊中癱倒在地，四肢皮膚被燒得捲起，臉部被燒紅，廚房上方的窗玻璃也被當場震碎，玻璃渣掉得滿地都是。而曾太太女兒的腿部、眉毛和頭髮也被熱浪灼傷和烤焦。

曾太太被送往醫院診治，其四肢及面部燒傷面積近40%，大部分為2度燒傷，也有部分為3度燒傷。目前病情平穩，正在接受抗感染治療，但後續可能需要植皮手術。

婦人被雷電擊倒四肢嚴重燒傷。（深圳特區報）

為什麼在家中也能被雷劈中？西鄉街道流塘社區工作站表示，事發後曾太太一家懷疑是天台上亂搭的電線順著雨棚，將雷引入家中，但經現場勘查和查閱報告，該樓宇消防用電符合安全標準，同時園區內房屋也均安裝防雷裝置，故排除這個可能。

社區工作站指出，初步推測為雷電擊中擋雨棚後引起球狀閃電隨氣流進屋形成衝擊波，才引發事故。日前已經成立調查組，就此事作進一步調查。

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