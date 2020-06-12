【直播性侵疑雲】滴滴車主身份未能證實　網民懷疑是色情片

近日有內地網民在微博爆料稱，河南鄭州一名男子自稱滴滴司機，某天晚上噴香水「迷姦」一名女乘客，並對外直播了車上性侵的全過程，直播影片被人錄製後在網上流傳。 事件隨即引起網民熱議，滴滴公司報警處理，鄭州警方介入調查後稱，推測上述影片來源於境外網站，涉事的直播平台「星戀直播」則已經關停直播界面。 爆料網民其後表示，未能確認「犯罪者是否是真正的滴滴司機」，並稱「為無意中引導對滴滴不利的輿論導向感到非常抱歉」。

周四（11日），名為「besafe2020june」的網民在GitHub發帖稱，在某地下直播App上發現了一個標題為「深夜滴滴迷奸」的直播間，名為「戶外車震」的男主播自稱是河南鄭州的滴滴司機，這名司機稱要去尋找一位女性乘客作為「獵物」，在車內完成性侵。

直播的主要內容被發帖網民錄製下來，長約21分鐘，影片顯示了一名女乘客上車後，被司機噴迷暈「香水」以及「性侵」的全過程。這則帖文隨後被另一名網民「巧克力翠翠殺」轉發到微博上，由此引起眾多內地網民關注。

對此，滴滴出行官方微博在周四晚發布消息稱，注意到「滴滴司機性侵直播」的信息，已報警並正在緊急核實，一旦有進展會向社會公眾及時公開。河南警方表示，已安排鄭州警方緊急核查事件。目前未有官方消息證實，涉事男子的身份與滴滴司機有關。

網民「巧克力翠翠殺」表示，為無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到非常抱歉。（微博）

而被認為是爆料者的網民「巧克力翠翠殺」其後也澄清，她起初以為罪犯是滴滴司機，才借用了「滴滴」這個標簽作為話題。她表示，自己重新仔細閱讀了原文，根據原作者描述，受害人等的專車未到達，而犯罪者聲稱「他就是個滴滴司機，要坐車就正好」，所以犯罪者是否是真正的滴滴司機這一點未能確認。這名網民還說，為無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到非常抱歉，但否認造謠。

另據內媒報道，網民對此事仍有質疑，有人懷疑是色情劇情的直播。報道稱，涉事的直播平台名為「星戀直播」，各個直播室的入口封面性感，主播大部分為女性。部分女主播言語開放，有裸露行為。

及至周五（12日）上午，「星戀直播」平台的直播入口全部關閉，充值頁面也一片空白，只有遊戲界面可以進入。該平台的台在線「專屬客服」也自動回覆稱，「平台停業整頓，恢復了通知。」

（北青報／紅星新聞）