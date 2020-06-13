新冠肺炎｜北京豐台區啟動戰時機制　新發地市場附近屋苑學校封閉

在北京，新冠肺炎疫情出現反复，6月12日內地新增本土病例6宗均在北京，且均與豐台區的新發地市場有聯繫。據北京政府發布的消息，新發地農產品批發市場現在已經發現有45名從業人員的病毒檢測呈陽性反應，並且有40個環境陽性標本。 在嚴峻情況下，豐台區代區長初軍威在周六（13日）宣布，豐台區即日起啟動戰時機制，附近小學及幼稚園立即停課，市場周邊11個屋苑亦要封閉管理。

據了解，新發地市場已於周六凌晨3時起緊急暫時關停，所有出入口封閉，全面有序進行衛生整治和環境消殺，新發地長途客運站停運。擴大流行病學調查範圍，新發地市場全員超過一萬人都要接受病毒檢測，139名確診病例的密切接觸者全部實施集中隔離。

新發地市場附近的長途客運站已經停運。（中新社）

在市場周邊區域管控方面，周邊11個屋苑採取封閉管理，落實24小時專人值守，附近3間小學及6間幼稚園已復課的班級立即停課，尚未復課的班級暫緩復課。為保障居民生活，初軍威稱將會安排黨員干部志願者，對封閉屋苑百姓的日常生活、吃飯、購物等安排代購措施。針對特殊情況的病人亦有必要的適應性措施，例如外出看病檢查會有專門隊伍陪同，並會通過電視、App推送防護知識等。

封閉屋苑的居民正隔柵欄買菜。（影片截圖）

此外，北京全市的跨省旅游團、體育賽事等暫停，尚未復課的小學一二三年級暫緩復課。北京多個旅遊景點宣布暫停，例如雍和宮及國家大劇院即日起暫停開放，前者表示繼續實行「雙暫停」（暫停開放宗教活動場所，暫停一切集體宗教活動），後者則指本月已預定參觀訂單全部取消。

（綜合報道）