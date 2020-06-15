母親病逝遺體藏家中雪櫃逾半年　上海男涉騙2.4萬元退休金遭起訴

上海一名男子為了騙取母親的退休金，竟然在母親病逝後，將母親遺體藏於家中的大雪櫃逾半年，以此騙取2.4萬餘元（人民幣，下同），期間更一直與遺體同住，忍受著遺體散發的腐臭味。

《澎湃新聞》周日（14日）報道指，檢方調查指，2019年11月，一名居委會職員發現一名生病的老婦多日未見，到她家中尋找時亦無人開門。職員遂找來警員和鎖匠破門而入，發現老婦的吳姓兒子在家。吳男面對警員詢問時僅表示母親已返回鄉下。警員隨後發現房間裡瀰漫著一股臭味，而且客廳裡的一個大雪櫃非常可疑。隨後，吳男才承認母親已經去世，被他藏在這個大雪櫃裡。

上海一名男子為了騙取母親的退休金，竟然在母親病逝後，將母親遺體藏於家中的大雪櫃逾半年。目前該男子遭檢方以詐騙罪提起公訴。（資料圖片）

吳男交代稱，母親在2019年4月初開始昏迷，4月8日去世。吳男形容當時他想，「想到母親去世了我的生活沒有了保障，而她每個月有4000元左右的退休金，如果別人不知道我母親去世的話，我就可以一直拿她的退休金」。想到屍體在家中會腐爛產生臭味，吳男就網購了一個大雪櫃，將母親的屍體放進了大雪櫃。為了避免他人看見懷疑，吳男一直以來拒接電話、拒絕開門。

吳男其後憑自己和母親的身份證、銀行卡，將母親的退休金共2萬元及其他帳戶內的錢款存到了自己的帳戶。之後，吳男繼續領取母親的退休金直至案發。

經檢方鑑定，吳男母親的死因為營養不良、腎上腺皮質腺瘤、高血壓病、糖尿病等疾病的基礎上發生多器官功能衰竭。檢方經審查認定，吳男以非法佔有為目的，隱瞞真相，騙取養老金共計2.4萬餘元，數額較大，犯罪事實清楚，證據確實充分，近日以詐騙罪提起公訴。

（《澎湃新聞》）