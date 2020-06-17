防未成年冒用家長身份打機　騰訊新規：登錄及「課金」須人臉識別

騰訊再有進一步限制未成年人沉迷遊戲的措施。騰訊遊戲在周三（17日）宣布正式升級未成年人保護措施，將會擴大人臉識別技術應用範圍，專門針對冒用家長身份資料繞過監管的問題，對疑似未成年人的用戶進行甄別。 據了解，新措施率先在《王者榮耀》、《和平精英》兩款遊戲中推出，並且在近期已覆蓋騰訊游戲旗下的絕大多數手機游戲，後續將在運營的全部手游產品中生效。

據介紹，新措施會在游戲登錄和支付環節期間提出要求人臉識別驗證。在游戲登錄環節，疑似由未成年人操作的成年人帳號，會在其登錄游戲時要求進行人臉識別驗證，並與公安權威平台數據比對。拒絕或未通過驗證的用戶，將被納入未成年人防沉迷監管，平日限玩每天1.5小時，法定節假日限玩每天3小時，同時在晚上10時正至次日早上8時無法登錄。

至於在充值支付環節，當疑似由未成年人操作的成年人帳號月充值大於400元（人民幣．下同）時，或用戶出現異常充值行為，例如短時間充值金額激增等時，就會被要求進行人臉識別驗證。拒絕或未通過驗證的用戶將無法繼續充值。

騰訊游戲介紹，在防沉迷新規發布後，騰訊游戲一直在思考如何針對冒用家長身份的未成年人，所以不斷探索人臉識別技術應用，通過AI和機械學習等技術手段，針對該些用戶的游戲行為特徵進行判定，以建立和優化相關的資料庫。

（綜合報道）