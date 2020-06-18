浙江男獲醫生告知血型遺傳規律　驚悉33歲兒不可能是親生子

浙江一名男子，雖然與妻子長期不和，更一度離婚，但他對兩人所生的兒子一直照顧得無微不至，撫養成人。然而，男子兩年前卻從醫生口中告知血型遺傳規律，得知AB型血的自己和O型血的妻子，不可能生出O型血的兒子。 為確認親子關係，張先生與33歲的兒子協商，希望能做親子鑑定，卻遭到兒子拒絕，他只好將妻子和兒子兩人告上法院。法院審理後則判定，種種證據顯示，兩人不存在父子親子關係。

張先生與王女士於1984年結婚，一度離婚後又再復婚，但一年多前再次分居。（資料圖片）

事主張先生與王女士在1984年9月登記結婚，1986年11月，兩人的兒子小張出生。然而，他們夫妻二人長期感情不和。2005年7月，因懷疑王女士有外遇，張先生選擇與妻子協議離婚，小張隨媽媽共同生活。後考慮到兒子成長，外加親友的一再勸說，張先生與王女士又在同年12月復婚。然而，二人仍長期互不信任，感情裂痕無法彌合，於2018年8月起正式分居。

儘管婚姻不幸福，但張先生多年來對小張無微不至的照顧，將他撫養成人，對小張是否自己親生，更是一直未有懷疑。

血型遺傳規律表。（資料圖片）

直到2018年8月，張先生在和一名醫生聊天時得知血型遺傳規律，發現自己是AB型血型，妻子是O型血型，兩人是不可能生出O型血型的兒子。考慮到多年來的婚姻及感情狀況，張先生頓時疑慮重重。再三詢問醫生，醫生便直說，如果小張真是O型血型，則有極大的可能不是張先生親生的。

為確認親子關係，張先生向兒子表示，希望能作親子鑑定，但遭到小張的拒絕。張先生只好將兒子和王女士起訴到湖州安吉法院。

張先生兩年前卻從醫生告知血型遺傳規律，得知AB型血的自己和O型血的妻子，不可能生出O型血的兒子。（資料圖片）

一審庭審中，小張沒有露面，只出具書面意見說，他堅持自己是張先生和王女士的婚生子，拒絕做親子鑑定。他稱，張先生此番起訴，是對他母親及他本人的侮辱。王女士則辯稱，張先生以血型推斷親子關係不成立、不科學，應該由張先生提供必要證據證明他和小張不存在親子關係。王女士又表示，張先生起訴是因為他自己有婚外情，她也拒絕讓小張與他做親子鑑定。

法院審理認為，張先生為提起不存在親子關係的訴訟已窮盡舉證手段，且他提供的本人血型證明、與王女士多年的感情狀況、婚姻矛盾證明，以及他申請的，請法院調取小張、王女士血型證明等證據已形成合理的證據鏈條，應視為其已提供法律規定的必要證據。在小張和王女士均否認上述證據，但又未提供相反證據證明的情況下，張先生與小張是否存在親子關係的鑑定，應為案件最關鍵、最具證明力的證據。

法院同意並委託啟動親子關係鑑定程序，但小張仍堅決不同意提出親子關係鑑定申請，導致他與張先生之間是否存在親子關係難以確定。因此，安吉法院一審判決張先生與小張不存在父子親子關係。之後，小張不服判決，提起上訴。湖州中院二審判決駁回上訴，維持原判。

【相關圖輯】另一半出軌有得捉 網民列偷食9大徵兆（點圖放大瀏覽）↓↓↓