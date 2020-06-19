北京疫情｜衛健委：持核酸檢測陰性證明者離京，各地不應設限

內地新冠肺炎疫情反彈，北京8天內新增183宗本土確診病例，防疫措施升級。當局加強離京人員管控，除確診患者及密切接觸者，也禁止出現相關症狀人士及中高風險地區人員離京，至於其他民眾原則上非必要不應離開北京，有需要離京人士，則要持有7日內核酸檢測陰性證明。 不過有民眾反映，從北京到外地出差，離京前已經按要求進行核酸檢測，但是到達了外地之後，仍然要求醫學觀察隔離14天，並再次進行核酸檢測。對此，國家衛健委相關負責人回應稱，6月16日後持核酸陰性證明的離京者，可以自由有序流動，各地不應設限。

自6月19日起，北京市所有省際客運站運營的省際客運班線全部停運，將為已購車票的旅客辦理全額退票手續。（中新社）

國家衛生健康委疾控局監察專員王斌在記者會上表示，最近這段時間北京的疫情發生以後，有一些地方陸續出台了一些政策，針對來自北京中高風險街鄉人員包括和新發地市場相關的人員，採取核酸檢測，集中隔離的一些措施。

他指出，5月30日到6月16日期間，來自北京市中高風險街鄉，還有北京新發地市場相關人員，各個地方要加強追蹤管理，做到核酸檢測，應檢盡檢，對於核酸檢測陽性人員要進行隔離，對疑似病例、確診病例、無症狀感染者的密切接觸者，這些人員如果核酸檢測是陰性要實施14天的集中隔離醫學觀察。對於其他的核酸檢測陰性的人員，單位和社區要加強健康管理、督促他們做好14天的健康監測和個人的防護，如果出現一些發熱、咳嗽的症狀要及時就醫。

6月18日，北京站工作人員在候車大廳進行消殺作業。（新華社）

但針對6月16日以後，持有離京前7日內核酸檢測陰性證明或能夠出示包括核酸檢測陰性證明的健康碼，這樣的離京人員到達目的地以後在體溫測量正常，並且做好個人防護的前提下，可以自由有序流動。王斌指，各個地方也不應該再針對這樣的人員出台一些或者設置一些限制性的措施。

他還說，針對因特殊情況在離開北京之前，沒有來得及進行核酸檢測，到達目的地以後，應該進行核酸檢測，如果核酸檢測陰性，進行正常體溫測量，做好個人防護，也可以進行自由流動，希望各個地方能夠遵照落實這些措施。

（新京報）