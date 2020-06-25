梅州市文旅局長夫婦家中身亡　警方：排除外來人員入侵作案

6月24日，廣東梅州市文旅局一名工作人員透露，該局局長朱瑛近日去世。廣東梅州梅江區公安分局周三（25日）證實消息，稱死亡案件為刑事案件，朱瑛丈夫亦於當日死亡，但強調經立案調查，已排除外來人員入侵作案。

朱瑛生前為梅州文化廣電旅遊局揭牌並發言。（梅州旅遊局）

梅江區公安分局在微信公眾號發布通報稱，6月20日上午接到群眾報警，稱梅江區某小區一對夫妻在家中死亡。警方赴現場發現，59歲張姓男子和58歲朱姓女子已無生命體徵。

此前24日，梅州市殯儀館一名工作人員稱，6月20日下午該館收到一具名叫朱瑛的女性遺體，是從死者住所送往。梅州市文旅局一名工作人員證實，死者朱瑛正是該局局長。梅州市公安局一工作人員則稱，朱瑛死亡案件為刑事案件，朱瑛丈夫亦於當日死亡。

梅州市政府官網中，朱瑛最近一次公開露面是在6月18日。當日，朱瑛在梅州廣播電視台參加客家話節目譯制中心暨客家話節目融媒體傳播中心掛牌儀式。

梅州市委原書記黃強涉嫌嚴重違紀違法被查。（梅州政府網站）

朱瑛是廣東梅縣人，1983年8月參加工作。先後任職於梅州市婦聯、梅州市梅江區委、梅州市政府、梅州市總工會、梅州市僑聯、梅州市人口和計劃生育局等。2013年12月後，任梅州市旅遊局黨組書記、局長。2019年1月10日，任梅州市文化廣電旅遊局局長。

廣東省紀委監委5月6日曾發布消息：廣東省委統戰部副部長黃強涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受廣東省紀委監委紀律審查和監察調查。而黃強曾於2014年8月至2016年7月間擔任梅州市委書記，這也是梅州市連續3任市委原書記被查。目前未知朱瑛夫婦身亡是否與黃強受查有關，但兩人工作上有交集，曾共同出席旅遊推介會、會見外地訪問團等活動。

（綜合報道）