【慎入】變態網民嗜好虐殺貴婦狗：鋼筋穿頭燒紅剪刀燙胸口

貴州貴陽一個收養寵物的聯天群組，日前有一個名為「可愛的泰迪小比熊」的網民申請加入後，不斷發布大量虐殺寵物狗的影片及照片，該名網民不聽勸告，最終被管理員踢出群組。 及後有熱心民眾暗中與該名網民聯絡，發現對方竟有大量虐殺寵物狗的前科，甚至擁有一個專門分享此種「嗜好」的群組，成員會定期聚會。

「可愛的泰迪小比熊」在群組中發布大量虐待、虐殺貴婦狗的影片、照片。（網上圖片）

據內地傳媒報道，「可愛的泰迪小比熊」在群組中發布大量影片及照片，其中可見到有一隻黑色的貴婦狗被鋼筋穿頭、被砍斷四肢，被剪掉耳朵等，令人髮指。群組中的成員立即出言制止，但「可愛的泰迪小比熊」毫不在乎，繼續肆意發布相關的內容。「他一點都不覺得虐狗的行為有錯，反而還帶點炫耀的意思」，經勸說無效，管理員就將「可愛的泰迪小比熊」踢出群組。

報道指，其後貴陽市民小花（小花）主動與「可愛的泰迪小比熊」聯絡，在聊天過程中得知「可愛的泰迪小比熊」的家庭條件不錯，在電力系統上班，有固家收入。「可愛的泰迪小比熊」嗜好虐殺寵物狗，尤其對貴婦狗情有獨鍾，曾經一次過購入十多隻貴婦狗來虐待、虐殺。為向小花炫耀，「可愛的泰迪小比熊」不斷發送虐待貴婦狗的影片、照片。其中有一段影片顯示，「可愛的泰迪小比熊」將一隻貴婦狗的四肢用數據線捆住，然後就用一個燒紅的剪刀燙傷其胸口，貴婦狗頓時發出淒厲的慘叫聲。

「可愛的泰迪小比熊」更向小花透露，他有加入一個虐待寵物狗的聊天群組，成員全是「同好」，還會定期聚會。要加入群組有「門檻」，條件有三，首先要買一價格高昂的寵物狗，不能是流浪狗等之類廉價的品種，第二要要根據要求施加虐待，要拍下整個過程。最後就是必須要在影片中自報身份。三者具備，方可加入群組。

對於「可愛的泰迪小比熊」的情況，貴陽網警在接獲舉報後進行調查，但發現其並非貴陽人士，無法進一步處理。

事實上，有律師意見指出，根據中國「法無明文規定不為罪，法無明文規定不處罰」的罪刑法定原則，虐待小動物一般不構成刑事犯罪，僅是屬於違反社會公正良俗行為。目前中國國只有野生動物保護的相關法律，沒有關於保護寵物免受虐待的相關法律出台。

（綜合報道）