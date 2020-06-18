【慎入】寵物狗未牽繩跑出家門　遭湖南永州城管當街棒殺

近日在湖南永州市，有城管人員在眾目睽睽之下，當街用棍打死一隻寵物狗。據現場群眾拍攝的畫面顯示，城管執法車上豎立的牌子上寫有「遛狗不牽繩，一律捕殺」。惟事件引起爭議，有人質疑城管執法過於粗暴殘忍，也有人支持城管的行為。

城管在街頭棒打寵物狗。（影片截圖）

綜合內媒報道，事發在周三（17日），在永州市江華瑤族自治縣沱江鎮瑤韻步行街附近，兩名城管人員同時用長棍打狗，附近有不少市民駐足圍觀。城管執法車上豎立的牌子上寫上「遛狗不牽繩，一律捕殺」。

寵物狗被打死後，狗主接受採訪時透露，他的寵物狗已辦理犬證。狗主稱，平時都會用繩牽引寵物狗到街外「上廁所」，但事發當日女兒把門打開後，寵物狗自己跑出街，在回來的途中被打死。

狗主出示寵物狗的犬證。（影片截圖）

網民熱議：

「不牽引是不對，但能不能別這麼粗暴殘忍。」 「該受罰的是主人啊！這和當街虐待動物有何區別。」 「毫無人性，完全可以扣留。找主人罰款，找不到再處理。」 「不牽繩的狗就應該打死。」 「不管你有沒有證，只要出門沒纖繩子，我就支持城管。」 「應該有其他措施可以代替吧，有必要直接打死嗎。」

據悉，永州上月發布通知稱，市城管執法局聯合市公安局及三區公安、城管部門中心城區養犬管理集中整治行動，整治內容包括整治違規遛犬、違規攜犬進入規定場所、佔用公共區域養犬、違規處置犬只屍體、違規養犬等行為，重點解決違規飼養大型犬、烈性犬，養犬不登記辦證，居民小區飼養犬只干擾他人正常生活、違規遛狗等。

4月25日，在江西鷹潭月湖區街頭，多名身穿城管制服的男子當街棒殺流浪狗，事件同樣引起爭議。官方事後表示，打狗是因為有群眾舉報流浪狗嚇到老人小孩，但其承認方法欠妥，已對涉事者作出批評教育。

+ 4 + 3 + 2

（一點資訊／永州日報）