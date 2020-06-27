借嫖宿迷暈14名女子再拍片強姦　浙漢被判處無期徒刑上訴被駁回

浙江男子楊智平利用催情藥及迷暈香口膠、添加迷藥的紅酒等，先後將14名女子迷暈後拍攝裸照及影片等，隨後又施以強姦，一審被判無期徒刑。 楊智平不服並提出上訴，聲稱與受害人是有償性交易，惟上月底已被浙江高院裁定駁回，維持原判。

案情指，楊智平在2017年7月至2018年4月期間，以嫖宿等名義，通過網絡聯繫或同案被告陳林進的介紹，將14名女子分別約至杭州、溫州市龍灣區及廣東省某酒店房間，並以玩牌賭輸贏的方式誘騙對方喝下摻有迷藥的紅酒等，致使其昏迷。楊智平在拍攝受害人裸照及影片後，單獨或伙同同案被告郭建偉強姦受害人。楊智平強姦14人，郭建偉強姦1人，楊智平及郭建偉亦有輪姦受害人。

楊智平以玩牌賭輸贏的方式誘騙受害人喝下摻有迷藥的紅酒，致使對方昏迷後就拍片強姦。（視覺中國）

楊智平及郭建偉犯強姦罪，分別被判處無期徒刑及有期徒刑10年6個月，陳林進犯介紹賣淫罪，被判處有期徒刑2年，並處罰金2萬元人民幣。

楊智平在上訴時聲稱與受害人是有償性交易，使用迷藥僅是為拍攝受害人的照片和影片，並非為侵犯受害人的性自主權，不構成強姦罪。但法院認定，楊智平與受害人的有償性交易，並不包含受害人被迷暈後提供性服務，加上受害人是明確表示僅願意在意識清醒的正常狀態下發生性關係，不願意被迷暈後拍照並發生性關係。楊智平用迷藥致受害人昏迷後實施姦淫，違背受害人的意志，屬於以「其他手段」強奸婦女，應當以強姦罪論處。

（綜合報道）