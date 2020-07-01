上海公職人員勾結福利院變賣殘疾老人房產　花掉145萬贓款

據內媒報道，上海一名中國殘疾人聯合會的工作人員利用職務之便，違規成為兩名無民事行為能力的殘疾老人的監護人，又勾結兩名老人所在福利院，借「以房養老」名義變賣、轉移兩名老人名下的房產。 近日，上海警方拘捕4名疑犯，涉案房產被查封，這宗有公職人員涉案的詐騙殘疾人士房產的案件告破。

涉案的福利院負責人江姓男子。（上海警方）

兩名受害老人年近花甲，且均無民事行為能力，長期生活在崇明區某福利院。警方調查指，在6年前，經福利院負責人江姓男子提議，在某街道的中國殘疾人聯合會工作的葉姓男子以兩名殘疾老人監護人的身份，分別於2014年和2015年借「以房養老」的名義，在普陀區公證處代替老人進行房產公證，使自己成為兩處房產的唯一繼承人。

涉案的中國殘疾人聯合會員工葉姓男子。（上海警方）

完成公證後，葉男又先後以143萬元（人民幣，下同）和116萬元的價格，將2名受害老人的房產過戶至江男負責的福利院名下，交易由該福利院員工蔡姓男子代理操作，交易款項並未支付。2017年，其中一處房產又以145萬元交易過戶給了該福利院一名員工，價格遠低於市場價格，另一處房產則幾經轉手，於2017年過戶至福利院財務人員郁姓女子名下。這一切操作，兩名受害老人完全不知情。

警方於今年4月，先後拘捕江男、郁女、蔡男及葉男4名涉案疑犯，4人涉嫌詐騙罪等，涉案房產被查封。截至案發，賣房所得的145萬元贓款，已被4人揮霍一空，並未用於2名殘疾老人的贍養。

根據資料，中國殘疾人聯合會是由中國各類殘疾人代表和殘疾人工作者組成的全國性殘疾人事業團體，由國務院主管。

（《澎湃新聞》）