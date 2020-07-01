辣椒醬品牌老乾媽欠騰訊千萬廣告費？　警方：3人偽造印章簽合同

騰訊早前稱，辣椒醬品牌「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊請求查封並凍結老乾媽公司名下價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。不過，老乾媽則稱其從未與騰訊公司進行過任何商業合作。 今天（1日），案件出現了令人驚奇的轉折：據貴州貴陽警方通報指，有人為了獲取騰訊在推廣活動中贈送的網絡遊戲禮包碼，偽造老乾媽印章與騰訊簽訂合同，目前3人已被刑拘。

手遊《QQ飛車》的宣傳品出現老乾媽品牌（點圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

貴陽警方通報指，經初步調查，3名疑犯包括36歲男子曹某、40歲女子劉某利及37歲女子鄭某君。3人偽造老乾媽印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議。其目的是為了獲取騰訊在推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。目前，3人因涉嫌犯罪已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

據內媒《新京報》報道，騰訊與老乾媽的交集或在於騰訊旗下手機遊戲《QQ飛車》。2019年，《QQ飛車》聲稱與老乾媽達成了全年的賽事品牌合作，4月份舉辦的S聯賽春季賽的冠名商就是老乾媽。騰訊互動娛樂事業群《QQ飛車》手遊運營總監趙斯鵬在比賽開幕時更表示，老乾媽將成為S聯賽最新的行業年度合作夥伴，這是老乾媽首次與電競的跨界合作。

《QQ飛車》其後多次以「老乾媽漂移火辣辣」作為宣傳。《QQ飛車》手游S聯賽官方微博的認證為騰訊科技（深圳）有限公司，該帳號粉絲有37萬，已經發布了6000多條微博，翻閱其微博可見，其發布過多條帶有標籤#老乾媽漂移火辣辣#的微博。網民更翻出《QQ飛車》的宣傳，可見很多遊戲場景中都置入了老乾媽，宣傳品中還可見有《QQ飛車》限定款老乾媽禮盒。

老乾媽是貴州特產，卻能紅遍全球，有「下飯神器」之稱。（網絡圖片）

老乾媽1624萬元財產被查封

據早前報道，深圳市南山區人民法院周一（6月29日）發布一則民事裁定書，同意騰訊請求查封並凍結老乾媽公司名下價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。

騰訊於周二（6月30日）表示，2019年3月，騰訊與老乾媽簽訂了一份《聯合市場推廣合作協議》，騰訊投放資源用於老乾媽油辣椒系列推廣，騰訊已依約履行相關義務、但老乾媽未按照合同約定付款。騰訊多次催辦無果，因此不得不依法進行起訴。

老乾媽是內地家喻戶曉的國民辣醬品牌​​。（資料圖片/中新社）

不過老乾媽於同日晚上緊急發布聲明稱，從未與騰訊公司或授權他人與騰訊公司就「老乾媽」品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》，且從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

（綜合報道）