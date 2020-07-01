辣椒醬品牌「老乾媽」回應拖欠騰訊千萬元廣告費：未與騰訊合作過

深圳市南山區人民法院周一（6月29日）發布一則民事裁定書，同意騰訊請求查封並凍結辣椒醬品牌「老乾媽」公司名下價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。 騰訊公司於周二（6月30日）回應稱，老乾媽在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊被迫依法起訴，申請資產保全。 不過老乾媽於同日晚上緊急發布聲明稱，從未與騰訊公司或授權他人與騰訊公司就老乾媽品牌簽署相關合同，且從未與騰訊公司進行過任何商業合作。

老乾媽是貴州特產，卻能紅遍全球，有「下飯神器」之稱。（網絡圖片）

老乾媽的緊急聲明稱，從未與騰訊公司或授權他人與騰訊公司就「老乾媽」品牌簽署《聯合市場推廣合作協議》，且從未與騰訊公司進行過任何商業合作。針對上述重大事件，及時採取法律手段維護企業合法權益，已向公安機關報案。目前公安機關於6月20日決定對此案予以立案偵查。

據內媒報道，騰訊與老乾媽的交集或在於手機遊戲《QQ飛車》。（網絡圖片）

據內媒報道，騰訊與老乾媽的交集或在於手機遊戲《QQ飛車》。2019年，《QQ飛車》與老乾媽達成了全年的賽事品牌合作，4月份舉辦的S聯賽春季賽的的冠名商就是老乾媽，在當時還打出了「老乾媽漂移火辣辣」的標語。

據早前報道，騰訊方面表示，2019年3月，騰訊與老乾媽公司簽訂了一份《聯合市場推廣合作協議》，騰訊投放資源用於老乾媽油辣椒系列推廣，騰訊已依約履行相關義務、但老乾媽未按照合同約定付款。騰訊多次催辦無果，因此不得不依法進行起訴。目前案件在法院具體審理過程中。

老乾媽是內地家喻戶曉的國民辣醬品牌​​。（資料圖片/中新社）

中國裁判文書網上公布的裁定書顯示，案件中原告方為深圳市騰訊計算機系統有限公司，被告方貴陽南明老乾媽風味食品銷售有限公司及貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司。

原告向法院提出財產保全的申請，請求查封、凍結被告名下價值人民幣16,240,600元的財產，擔保人新疆前海聯合財產保險有限公司深圳分公司和中國人民財產保險股份有限公司深圳分公司聯合為本案財產保全提供信用擔保。深圳市南山區人民法院稱，原告的申請符合法律規定，裁定查封、凍結被告的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。

（綜合報道）