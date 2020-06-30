辣椒醬品牌「老乾媽」被控拖欠騰訊廣告費　1624萬元財產被查封

深圳市南山區人民法院周一（6月29日）發布一則民事裁定書，同意原告騰訊請求查封並凍結被告老乾媽公司名下價值約1624萬元（人民幣．下同）的財產。 騰訊公司於周二（6月30日）回應稱，老乾媽在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊被迫依法起訴，申請資產保全。

騰訊方面表示，2019年3月，騰訊與老乾媽公司簽訂了一份《聯合市場推廣合作協議》，騰訊投放資源用於老乾媽油辣椒系列推廣，騰訊已依約履行相關義務、但老乾媽未按照合同約定付款。騰訊多次催辦無果，因此不得不依法進行起訴。目前案件在法院具體審理過程中。

中國裁判文書網上公布騰訊起訴老乾媽的民事裁定書。（網上圖片）

中國裁判文書網上公布的裁定書顯示，案件中原告方為深圳市騰訊計算機系統有限公司，被告方貴陽南明老乾媽風味食品銷售有限公司及貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司。

原告向法院提出財產保全的申請，請求查封、凍結被告名下價值人民幣16,240,600元的財產，擔保人新疆前海聯合財產保險有限公司深圳分公司和中國人民財產保險股份有限公司深圳分公司聯合為本案財產保全提供信用擔保。深圳市南山區人民法院稱，原告的申請符合法律規定，裁定查封、凍結被告的銀行存款或查封、扣押其等值的其他財產。

老乾媽辣椒醬是貴州特產，有「下飯神器」之稱。（資料圖片/中新社）

工商資料顯示，貴陽南明老乾媽風味食品銷售有限公司註冊資本1000萬元，法定代表人為陶華碧，唯一股東為貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司。貴陽南明老乾媽風味食品有限責任公司成立於1997年，法定代表人為陶華碧。

陶華碧即「老乾媽」品牌創始人。內媒此前報道，陶華碧靠著打工時調配出的獨門辣椒醬，逐步開啟販售辣椒醬生涯，事業版圖愈做愈大，至今銷量一年可賣出6億瓶。

（澎湃新聞）