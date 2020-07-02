【騰訊老乾媽案】價值逾千萬項目竟未獲雙方重視　內媒發三大疑問

騰訊早前稱，辣椒醬品牌「老乾媽」在騰訊投放了千萬元廣告，但無視合同長期拖欠未支付，騰訊請求查封並凍結老乾媽公司名下價值約1624萬元（人民幣，下同）的財產。不過，老乾媽則稱其從未與騰訊公司進行過任何商業合作。 案件其後出現了令人驚奇的轉折：據貴州警方通報指，有人為了獲取騰訊在推廣活動中贈送的網絡遊戲禮包碼，偽造老乾媽印章與騰訊簽訂合同，目前3人已被刑拘。 內媒《南方都市報》今日（2日）對此事提出三大疑問，當中包括騰訊如何被騙、法院裁定是否審慎及整件事是否聯合營銷。

手遊《QQ飛車》的宣傳品出現老乾媽品牌（點圖放大）：

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一、騰訊如何被騙？

引發廣泛質疑的是，涉及上千萬元的合同本，企業雙方在簽定合同的過程中，包括營業執照複印件、法定代表人身份證掃描件、公章齊全、銀行開戶信息等材料，雙方郵件往來也可根據郵箱、名片等信息來判斷對方身份，騰訊的相關部門難道沒有查驗相關文件的真偽、員工粗心大意忽略相關真實性細節嗎？

據公開資料，2019年4月，騰訊旗下《QQ飛車》手遊曾與老乾媽達成合作，老乾媽成為《QQ飛車》手遊S聯賽的行業年度合作夥伴。微博話題「老乾媽漂移火辣辣」的閱讀量不低，數據顯示有多達1.8億閱讀量、18.3萬討論。如此高的曝光量，若說沒有引起老乾媽相關部門注意，也著實令人難以置信。涉及1624萬元的合作，卻未能夠引起雙方重視，查證其真實性，亦難免讓人感到匪夷所思。

騰訊回應被騙一事時稱「一言難盡」，並為了防止類似事件再次發生，以1000瓶老乾媽為禮品徵求類似線索。圖中正是老乾媽《QQ飛車》限定版辣椒醬。（騰訊）

二、南山法院裁定是否仍有效？是否審慎？

南山法院關於「騰訊狀告老乾媽一案」的裁定書，相關原因的陳述僅提及雙方「服務合同糾紛」，涉及的具體事項、騰訊的舉證都沒有提及。上海邦信陽中建中匯律師事務所權益合夥人戎朝表示，該裁定沒有對騰訊的舉證進行詳細論證，只是籠統的表述為「本院認為，原告的申請符合法律規定」，至於騰訊如何舉證以及舉證是否達到「嚴格審查」的標準，公眾無從知曉。

事實上，涉及1624萬元的財產查封、凍結，對於大多數中小微企業而言，都有可能造成現金流緊張的危機，南山法院的裁定是否足夠審慎？

如今，貴陽警方通報證實騰訊被騙了，南山法院作出的裁定是否仍有效？戎朝說：「除非該裁定被推翻，否則仍具有法律效力。當事人對財產保全裁定不服的，可以申請複議一次，不能上訴，因此南山法院的裁定自作出之日起，即發生法律效力。至於該裁定是否因當事人申請複議而被推翻，公眾不得而知。」

老乾媽是貴州特產，卻能紅遍全球，有「下飯神器」之稱。（網絡圖片）

三、是否聯合營銷？

長期以來，老乾媽堅持「不上市、不宣傳、不融資」的原則，此次隨著事情的不斷發酵，亦有不少網友揣測、質疑雙方聯合營銷。網民質疑，三人偽造一千六百多萬的廣告合約，目的是為了獲取網絡遊戲禮包碼？ 雙方在多次溝通中，老乾媽為什麼沒提出有人偽造？ 輿論關注後，才曝出被人騙了？

近年來，隨著老乾媽創始人陶華碧逐漸退居二線，新的接班人玩起了跨界營銷——2018年的紐約時裝週，老乾媽和Opening Ceremony 合作的衛衣以120美元的售價登場；2019年9月，一則名為《擰開乾媽》的「魔性廣告」在網上熱傳，這則由老乾媽推出的廣告片，影片中的短髮女孩模仿陶華碧的穿著打扮跳舞，引發網友關注。

據早前報道，貴陽警方通報指，經初步調查，3名疑犯包括36歲男子曹某、40歲女子劉某利及37歲女子鄭某君。3人偽造老乾媽印章，冒充該公司市場經營部經理，與騰訊簽訂合作協議。其目的是為了獲取騰訊在推廣活動中配套贈送的網絡遊戲禮包碼，之後通過互聯網倒賣非法獲取經濟利益。目前，3人因涉嫌犯罪已被刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

（《南方都市報》）