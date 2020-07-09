「晉江文學城」新規禁自殺情節　創作者網民齊呻：一刀切做法粗暴

內地互聯網近日傳出，網絡文學平台「晉江文學城」禁止創作中出現自殺情節。內媒《新周刊》報道稱，經核實，該平台的確對作者發布了相關規定，但卻沒有提出具體規則和邊界。 晉江文學城「禁止自殺」的消息，令創作者和網民一片哀嚎，有網民認為自殺是文學作品常見元素，無法以其他情節替代。有創作者則認為，相關規定粗暴地「一刀切」缺少細則，不僅不能宣揚自殺，就連批評自殺的內容也不行，詢問編輯更獲知「連動物自殺都不能寫」，害作品無從下筆。

網傳一份晉江文學城的公告稱，「請各位作者嚴格自查作品中是否存在宣揚自殺（包括但不限於直白的描寫自殺情節等）、赤裸展示血腥暴力的內容、教峻犯罪等有害信息，請務必保證文章不要出現上述問題，一經發現，即嚴肅處理」。

內地不少民眾喜好閲讀網絡文學。（視覺中國）

由於公告將描寫自殺情節也納入「宣揚自殺」範疇，創作者們一時間人人自危，紛紛在晉江文學城的討論區表示「設定是自殺穿越怎麼辦？」、「自殺殉國的情節要咋改啊！」、「犧牲自己拯救蒼生也不行了嗎？」，也有人發問「規定具體怎麼理解？」、「邊界在哪裏？」、「已經發布的自殺情節要不要改？」、「未遂行不行？」。而該網站編輯則一律回覆「仔細看公告」，卻不給出準確答案。

還有作者詢問動物自殺是否可以寫，得到的答覆是「不管主體是誰，重點是自殺這個行為，不能有」，令其感到匪夷所思。

有創作者因為「禁止自殺」新規，而宣布修改故事設定，並暫停更新作品。（微博）

新規不過寥寥數語，卻在一夜之間掀起「網文圈」又一場巨浪，寫手們連夜修改大綱和作品，但也有人無視新規要求，照常發布作品。

而不少網民也紛紛批評「一刀切」的做法扼殺了創作自由：

－真好，以後人都是「他殺」了 －虛構一個烏托邦出來 －那還寫甚麼書，搞個正能量模版隨機生成吧。 －全民禁死得了唄。 －晉江這行為就是自殺 －是孩子們太脆弱嗎？不是，是規則制定者太矯情。 －文學裡不讓自殺，現實中就沒人自殺了嗎，為甚麼不去想想擔心文字能引導自殺的原因是甚麼

內媒《新周刊》在報道中指出，如果不能描寫自殺，除了刑偵小說外，不少影視作品也都「中槍」。《神雕俠侶》中，小龍女在絕情谷留書跳崖，自殺未遂；《還珠格格》裏，紫薇給皇上擋下的那當胸一劍，算不算自殺？《梁山伯與祝英台》裏，祝英台還允許殉情嗎？愛人中毒，情急之下吸出毒素自己卻身亡；車禍發生時把身邊人推開自己卻來不及跑，這些情節是否都要刪除？

▼ 哪些文學影視作品、歷史人物與「自殺」有關？（按圖放大）

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報道稱，自殺在文學、藝術創作中，一直是非常重要的母題，在東方文化中尤其如此。人類歷史上，為了大仁、大義犧牲自己，為了捍衛家國、保護弱小而放棄自己的生命，一直是偉大的、被歌頌的。司馬遷寫：「人固有一死，死有重於泰山，有輕於鴻毛。」為國為民而死，是大英雄氣節。剛過去的端午節，人們都又溫習了一遍屈原懷石投江的故事；不肯過江東的項羽、拔劍自刎的虞姬，都是孩子們再熟悉不過的歷史人物。

報道認為，在文學創作中對「自殺」的絕對迴避是脫離現實的。網文中的自殺情節，真的有引導讀者自殺的風險嗎？應當做的或許不是抹去「自殺」的事實，而是找到更好的角度，為孩子們講述這些故事。剝奪虛構人物絕望的權利，不如讓那些人物擁有在絕望中重拾希望的能力。

（新周刊、微博）

求助網站和熱線

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線: 23892222

醫院管理局精神健康專線: 24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線: 23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288