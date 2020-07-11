【動機未明】內蒙古護老院命案3死4傷　81歲院友持剪刀行兇被捕

內蒙古赤峰市紅山區悅心老年公寓7月9日晚上11時發生一宗命案。81歲王姓院民持剪刀行兇，造成該院院民及護工3死4傷，其中2人當場死亡，1人搶救無效於翌日死亡。王男作案後被警方當場抓獲，行兇動機未明，案件細節亦未公布。

發生命案的赤峰悅心老年公寓是一間護理型養老院。（澎湃新聞）

目前涉事的護老院已實行封閉式管理，部分家屬前來探望親人時，門外值守人員建議電話或視訊探視。據悉，該公寓於2015年成立，是一間護理型養老院，可同時容納200多人入住，目前公寓內住了約150名老人。有前往護老院探視的家屬透露，被害的主要是護工，行兇者和他的妻子都住在公寓內。

有當地市民表示，他近段時間探訪了多家老年公寓，準備選定一間入住，「住老年公寓最擔心的是不和睦，鬧矛盾，尤其遇到一些性格不合群的人。比如一些公寓一個房間是五六個人合住，或者兩個人合住，老人要求和誰住，或者換哪個房間住，沒有滿足他們就生氣。」

這名市民了解案件經過後也感到很憤怒，「雖然法律規定75歲老人可能不會死刑，但也不能這麼幹啊，太掉份了。」據悉，內地刑法第49條第2款規定，審判的時候已滿75周歲的人，不適用死刑，但以特別殘忍手段致人死亡的除外。

赤峰悅心老年公寓可以容納200多名院友入住。（澎湃新聞）

案發後赤峰市民政局通報稱，該局高度重視，已下發《關於開展「一老一小」服務機構安全生產檢查的緊急通知》，並召開養老機構安全生產檢查行動專項部署視頻會議，組織各旗縣區民政部門開展養老機構、兒童福利機構安全工作全面排查。同時，市民政局成立了3個安全工作督察檢查組，對旗縣區安全生產排查情況開展督察和抽查。

（澎湃新聞）