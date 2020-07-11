【離奇】虎門大橋海灘驚現大量發臭豬腳及動物內臟　警方介入調查

東莞虎門威遠島臨近虎門大橋一帶的海面上以及沙灘上，周六（11日）突然驚現大量豬腳及動物內臟，成千上萬的豬腳幾乎鋪滿海灘。惟這批豬腳的來源不明，當地警方目前已介入調查。

虎門大橋附近的海灘上鋪滿發臭的豬腳和不明動物內臟。（網絡圖片）

據網民上載的圖片顯示，在虎門威遠島虎門大橋附近，海戰館對出的沙灘上發現了大量的豬腳，目測有上萬隻。虎門市水務局相關負責人李先生表示，「發現豬腳和內臟的海岸有近一公里長，目測有幾十噸。」

據李先生介紹，他們周六早上巡查時，發現海灘上鋪滿發臭的豬腳和不明動物內臟，就立即找人清理。「發現時海上剛退潮，這些發臭的豬腳和不明動物內臟明顯來自水上，但是海上漂來，還是上游河道漂來的，情況不明。」

虎門海戰博物館的管理人反映，他們在周五（10日）晚上11時左右已經發現有零星的豬腳漂上沙灘，由於夜已深，打算翌日上班才清理，周六卻發現成千上萬的豬腳已鋪滿在海灘上，於是聯繫了虎門市政部門前來支援。

周六上午11時，市政部門對海戰館對出沙灘的清理已經基本完成。但他們發現，出現豬腳的地方遠不止海戰館前的這片沙灘，附近海岸線都出現了這種情況。據現場工作人員估測，全部豬腳可能超過20噸。

目前工作人員仍在清理這些漂浮到虎門的豬腳，避免在高溫下加快腐敗變質，影響周邊的景觀和環境。對於清理上來的豬腳和內臟，將聯合防疫部門進一步處理。據悉，現場已有公安人員介入，豬腳的來源、貨主等具體信息也有待相關部門進一步調查。

（東莞時報）