【內地洪災】南昌相鄰兩小區暴雨後互相排水　物管稱「以牙還牙」

內地南方地區暴雨持續，多地遭受洪澇災害。其中江西全省已將防汛應急響應從Ⅱ級提升至最高的Ⅰ級。 暴雨期間一些小區發生水浸，近日一段網傳影片顯示，江西南昌相鄰的兩個小區日前用水管向對方小區排水，引發網民關注。其中一方的物管人員稱，是對方小區先排水過來，他們勸阻後仍然無法阻止，所以只好「以牙還牙」。

涉事的恆大綠洲和江鈴瓦良格兩小區，近日積水嚴重。片段顯示，兩小區僅一牆之隔，各自用一根水管穿過柵欄的空隙處，往對方小區排水。

江鈴小區的物管人員表示，隔壁的恆大小區內澇嚴重，「需要坐船才能進出」，上周四（9日）便想出怪招，接上水管將積水排到江鈴小區來。江鈴小區的物管雖然百般勸阻，對方仍一意孤行，最終江鈴小區只好「以牙還牙」，把水再排回去。

附近居民則稱，兩個小區都有積水，不清楚是誰先向對方排放。由於恆大小區地勢稍低，目前仍然浸水嚴重。

居委會：事先有申請排放

兩小區所在蓮塘鎮蓮江社區的居委會書記表示，事發當日，恆大綠洲小區因地勢和排水問題，暴雨後水位上漲，申請通過隔壁江鈴瓦良格小區排水，但江鈴小區居民不同意。隨後雙方開始互相排水。經社區工作人員調解，目前雙方已握手言和。

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對此，不少網民紛紛表示，兩小區互相排水做法「損人不利己」：

－都是難兄難弟，就不要互相傷害了 －這種做法很幼稚，真是損人不利己 －匪夷所思，這網上一天天發生的事感覺好魔幻，就感覺不太像是正常文明社會會有的事 －這又是何必呢？ －把牆打個洞，兩邊都平均了，更省事 －經典數學題：甲小區水管一小時排50立方米，乙小區水管一小時平排水80立方米，問：甚麼時候甲小區會充滿水？

（綜合報道）