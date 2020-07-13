昆明一超市禁錮毆打小偷　刪閉路電視畫面　3人被控非法拘禁罪

雲南昆明一間「樂爾樂」超市的員工蘇某等人，於今年3月發現有人在超市內行竊，遂將對方關到房間內毆打，致其全身多處軟組織挫傷，經鑑定為輕微傷，並刪除超市閉路電視畫面、謊稱並未毆打竊賊。 及後，蘇某等4人涉嫌非法拘禁罪被刑拘，其中蘇某等3人被移送昆明市盤龍區人民檢察院審查起訴。

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據昆明市盤龍區人民檢察院通報，今年3月29日，昆明警方接到群眾報警稱，涉事超市抓到小偷並關在房間裏毆打。警員到場後，超市工作人員蘇某等人卻稱無人報警、亦無毆打情況。警員進入房間，發現面部有血漬、手臂有挫傷的張某尊，隨即將雙方當事人帶回派出所調查。

經警方偵查查明，當日蘇某發現張某尊疑似在盜竊，便與其他員工將張某尊扣留在房間長達1個多小時。警方在調查中發現，超市閉路電視畫面已被格式化刪除，經警方恢復數據後發現，蘇某、吳某天、葉某斌等人對張某尊進行毆打，致其全身多處軟組織挫傷，經鑑定為輕微傷。

竊賊與超市方自行達成和解。（上游新聞）

此外，蘇某等人讓張某尊手持「我是小偷」字樣紙張拍照，並以賠償被盜損失為由，強迫張某尊用將其微信帳戶內全部780元（人民幣．下同）轉給超市方。4月4日，昆明公安盤龍分局以涉嫌非法拘禁罪對蘇某等4人刑事拘留，4月15日以蘇某等4人涉嫌非法拘禁罪向盤龍區人民檢察院提請批准逮捕。經檢方審查，4月17日以涉嫌非法拘禁罪對蘇某批准逮捕，對其餘3人不批准逮捕。4月22日，昆明市公安局盤龍分局以疑犯蘇某等3人涉嫌非法拘禁罪移送檢察院審查起訴。

張某尊被非法拘禁案移送審查起訴後，蘇某辯護律師向檢方提交4月29日雙方當事人自行達成的諒解書、和解協議及6.6萬元轉帳憑證。5月22日檢察院將案件退回補充偵查，6月22日昆明市公安局盤龍分局補充偵查完畢移送檢察院審查起訴。7月2日檢察院決定對蘇某取保候審。期間，警方依法對「樂爾樂」超市被盜竊案立案偵查，疑犯張某尊、郎某國被刑事拘留。目前，檢方正依法對蘇某等3人非法拘禁案進行審查。

涉事超市貼有「偷一罰十，未付款而走出門外罰款200元」字樣的單張。（上游新聞）

事件引發網民熱議，不少人認為超市對待小偷，做法已超出合理範圍，但也有人認為超市一方很吃虧：

－別人報警，警察來了卻說沒人報警企圖不交人，加上刪監控，這兩條太致命，直接改變性質 －這……抓小偷沒錯，私下毆打強迫轉帳？？過了 －這是不是一個笑話，偷東西的還被賠償六萬多塊錢 －我大伯就遇到過，明明標籤貼錯是超市的問題，結果在收銀台告知要去交罰款，還想要我們去保安室，警察來了也和稀泥

（綜合報道）