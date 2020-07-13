內地高考到底有多難？程度高過香港DSE？齊來挑戰15道真實試題

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今年內地的高考考生們太難了，先是受疫情影響高考延期，高考當天，安徽黃山歙縣又遭遇50年一遇的洪澇災害，上午的語文考試和下午的數學考試先後宣佈推遲。據新聞報道，截至當日上午10點，該縣2000多名考生，只有500多名抵達考場，部分考生甚至是乘坐船隻到達的考場。天公不作美，狂丸在這裡只希望考生們不要被影響，都考出好成績，上自己心儀的大學。

而圍觀高考的朋友們，狂丸這兒也有一份試卷等著你們。眾所周知，每年這個時候，熱情最高漲的當屬不需要進考場的各路網友們，鑑於大家對高考的熱情，今年狂丸也準備了一套歷年的高考真題準備考考大家，心動不如行動，一共15道，答對8道就算及格，看看你能答對幾道，下面答題開始（點擊第一張圖開始測驗）：

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老實說，答對了幾道？歡迎在評論中曬出你的答題成果（不要忘了金字塔）。

當然也別忘了拿這套題，考考你身邊那些知識強者和全都忘光了的人。

【相關圖輯】應屆DSE考生上網問中大選科　稱預計中英文5**　一個錯字瘀到爆（點圖放大瀏覽）：

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【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】

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