四川公司7員工被罰食「死神辣條」不適　賠償金額相差40倍惹議

四川省成都市一間公司7名員工今年5月時因業績欠佳受罰，被要求進食「死神辣條」，眾人吃後頓感不適，其中名女員工更送院急救，其後證實患上胃絞痛及胃炎。 事件引起熱議，近日內媒跟蹤報道稱，一名被送醫的員工獲賠20萬元（人民幣．下同），與公司和解。其餘員工則被要求寫下協議，僅獲賠5千。有涉事員工不滿獲賠金額相差40倍。

據此前報道，事件中的7名員工屬悟空財稅服務有限公司成都分公司業務部，業績欠佳須受罰是該部門的「傳統」，曾試過安排員工圍繞辦公大樓罰跑20圈。一名被罰的王姓職員稱，部門主管李嬌嬌當日要員工選擇喝1.5升的礦泉水或吃兩小袋「死神辣條」，經舉手表決後，大多數人都選擇了吃辣條。

事後劉小雪受訪稱：「現在仍經常感到胃痛，很擔心這個傷害是長期的」。（微博圖片）

不過這種「死神辣條」其實是「三無產品」（無生產日期、合格證、生產廠家），包裝上更註明是「整蠱玩具」及「禁止吞食」。眾人吃後均感不適，反應最嚴重的是女職員劉小雪。她吃了「死神辣條」後胃部劇痛、冒冷汗，甚至倒地不起，失去意識，送院後證實出現「小腸炎性激惹表現」；另有一名女職員的情況也相當嚴重，患上胃絞痛，需要注射止痛針。

據報道，首名找內媒曝光事件的當事人劉小雪獲賠20萬元，與公司和解。其餘6名員工被要求寫下協議，獲賠5千元。同樣因為吃辣條入院的員工馮某稱，向公司索賠10萬被拒，至今未收到任何補償。

有當事員工表示不滿，「大家都吃了辣條，都對身體有損壞，為甚麼她（劉小雪）獲賠20萬，我們只有5千？」此外，這名員工覺得公司要求簽訂的協議內容也令人難以接受，「協議稱對我們身體沒有造成影響，我覺得難以理解。」

公司要求員工簽訂的協議書中稱，食用辣條兩個月以來，對身體沒有造成影響。（封面新聞）

7月15日，悟空財稅成都分公司業務部幾名員工再次和公司進行了溝通，當事員工稱，「公司態度挺強硬的，其他人也沒有啥證據都妥協了，要求修改合同，公司都不同意，說只能口頭承諾。」據悉，目前只剩下馮某沒有簽協議。

（封面新聞）