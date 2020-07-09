【當當奪權】硬闖公司撬夾萬遭行政拘留　李國慶：坦然承當處罰

內地圖書購物網站當當網的「奪權」風波不斷，創辦人李國慶、俞渝夫婦去年離婚收場，公司由俞渝掌控。繼今年4月李國慶率領數人闖入辦公室搶走公司印章後，他周二（7日）清晨又率多人硬闖公司，爆鎖撬開保險櫃拿走公司資料。 事件引起外界關注後，北京警方於周三（8日）晚上通報稱，朝陽公安分局已將李國慶等4名違法行為人行政拘留。李國慶其後則在微博發文稱，无论面临何种处罚都會「坦然承當」。

警方於晚上在微博通報案情時指，7月7日7時左右，55歲違法行為人李某慶糾集他人，在朝陽區靜安中心某公司辦公場所內，採取強力開鎖、限制他人人身自由等方式擾亂了該公司正常工作秩序，目前已將李某慶等4名違法行為人依法行政拘留。

北京朝陽警方的案情通報。（微博）

李國慶回應再度硬闖公司搶走資料一事。（微博）

在警方通報約40分鐘後，李國慶在微博發文稱，他作為股東會和董事會選舉的董事長，依據股東會決議，帶領管理團隊接管當當，於理有據，於法有依。「現在我被強制傳喚，無論面臨何種處罰，我坦然承當，求仁得仁，又何患哉？」

李國慶在帖文中還點名俞渝稱，「這幾個月來你費盡心機給政府和公安施壓，意圖陷我於囹圄，如你所願之後，再說未破裂云云，你良心安否？」李國慶還稱，公章證照依然由他保管，當當員工的工資獎金不受影響，上下游合作夥伴也無需擔心，貨款正常結算，對接人不變。

李國慶闖入當當辦公室，爆鎖撬櫃拿走資料。（資料圖片）

據此前報道，當當網官方微博7日發公告稱，李國慶再次訴諸武力，帶二十多人，清晨強行進入當當，撬開多處保險櫃，拿走資料，公司已報警。李國慶一方也透過微博回應稱，「當當董事長李國慶攜董事及代理CEO、政府事務副總、人力資源副總、市場副總、財務法務副總等依法（股東會決議，董事會決議，公司章程）接管當當並開始辦公。希望俞渝配合交接。相信司法公正。」

當當網向內媒提供了李國慶撬當當保險櫃的監控視頻，綠衣者為李國慶。（網上圖片）

此外，今年4月6日，李國慶亦曾率領多名大漢闖入當當辦公室搶奪公司印章，並張貼《告當當網全體員工書》，稱他將全面接管公司，負責公司的經營管理，俞渝不再擔任當當執行董事、法定代表人及總經理。當當網則就事件報警。時至6月13日，警方稱李國慶「搶公章」事件已經結案，調查結果為李國慶方面沒有違法行為。

（綜合報道）