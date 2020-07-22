新樓盤與公墓只有一墻之隔　西安業主「陽光房」慘變「墳景房」

陝西西安市民王女士今年4月在城西購置了一套朝南的房產，採光和視野都非常好。但王女士最近才得知，屋苑南邊僅一牆之隔就是附近村子的公墓，「陽光房」頓時變成「墳景房」。

據內媒報道，業主王女士稱，「購房時置業顧問介紹得特別好，又是說周圍環境好，又是說小區東邊將來有條市政規劃路，出行特別方便。出於對地產的信任，就簽了購房合同。」

但王女士在簽約後添加了屋苑業主聯絡群組，才發現自己買的5號樓僅一牆之隔就是隔壁西晁村的公墓。王女士表示很難接受，並指當初選購房屋的時候售樓部沒有告知這個不利因素。

屋苑南邊僅一牆之隔就是附近村子的公墓。（華商報）

據悉，王女士購置的是5號樓的一套122平方米（約1200呎）的戶型，房間主臥室飄窗，次臥和客廳陽台全部朝南。王女士說：「原本想朝南是陽光房，可這下卻成了『墳景房』。一開窗戶底下就是墳墓，太膈應（註：心理不舒服）人了。」

除王女士外，多位5號樓業主稱，他們在購房時根本未被告知南邊一牆之隔就是公墓，如果知道這個情況，斷然不會購買5號樓的房屋，甚至不會購置該樓盤。「誰願意推開窗戶就看到一排墳墓？而且村民祭拜的時候公墓又是放花圈又是燒紙的，肯定會對我們這邊有影響。」

報道指，目前該樓盤還處於建設狀態，但從施工痕跡能夠判斷出，5號樓主體距離這個公墓直線距離不足50米。公墓佔地約5畝，內院聳立著數十塊墓碑，此外還有放置骨灰的地方，5號樓南戶一開窗戶就能看到一座座墓碑。

公墓工作人員表示，「這是我們西晁村的公墓，幾年前才修建好的。村子三四千人，誰家沒個生老病死的事。喪事都得靠這墓呢。這公墓關係到全村人的利益，事關重大，肯定不會輕易遷的。」

多個業主不滿買樓時售樓部沒有告知附近有公墓。（影片截圖）

據悉，涉事樓盤的業主們多次和售樓部及開發商溝通此事，但至今未有解決方案。在業主總結的二期工程存在的問題及訴求書上，開發商針對該公墓答覆稱，經核實，公墓所在地塊規劃為住宅用地，後期是否遷移，以政府規劃為准。此外，有一次溝通中，開發商和售樓部竟解釋說公墓所在位置肯定是「風水好」。

樓盤售樓部的工作人員後來再次回應說：「房屋銷售時，紅線內的不利因素，我們有責任有義務的會告知購房者。但對於紅線外的不利因素，無法律規定有責任告知。」此外，工作人員還解釋，他們之前也不知道二期南牆外就是公墓。「至於之前說風水好，也是處於緩和跟業主溝通時的氣氛，開玩笑的話。我會將大家對於公墓的問題，反饋給負責人，盡快由公司拿出解決方案。」

公墓工作人員表示，公墓關係到全村人的利益，不會輕易搬遷。（華商報）

【話你知．甚麼是紅線外的不利因素？】

1）可能產生噪音的因素：機場、鐵路、公路、立交橋、工廠、集市、學校； 2）可能產生異味的因素：垃圾場、污水溝、屠宰場、皮革廠、養禽/畜場、動物園； 3）可能污染環境的因素：火電廠、造紙廠、化工廠、橡膠廠、混凝土攪拌廠、製藥廠、醫院、廢品站、鍋爐房、產生煙塵的場所； 4）普通人所忌諱的因素：殯儀館、火葬場、公墓、監獄、看守所、刑場、核電站、油氣庫站； 5）可能有輻射的因素：高壓線路、變壓器、微波信道、無線通訊基站； 6）存在環境變遷的因素：規劃中的公路、鐵路、高架橋建設、綠地、景觀、水面、樹林等

有內地律師認為，墳地雖然在紅線外，但是墳地與小區相鄰，會對業主產生精神壓力、負面心理影響等，同時，這一資訊會對合同訂立以及房價有重大影響，故開發商在售樓時有義務披露，不能刻意隱瞞。

（華商報）