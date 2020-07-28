世界肝炎日｜中國約有7千萬名乙肝病毒攜帶者　8成肝癌與乙肝相關

今日（7月28日）是「世界肝炎日」，世界衛生組織稱，病毒性肝炎是全球共同面臨的衛生挑戰，其中乙肝和丙肝影響到全球3.25億人，每年導致140萬人死亡。 據《央視新聞》報道，數據顯示，目前中國現存乙肝病毒感染者約有7000萬例。

乙肝病毒有血液、母嬰和性三鍾傳播途徑，日常生活的一起用餐、工作、擁抱等行為不會傳播肝炎病毒。（資料圖片／視覺中國）

報道指，國家衛健委發布的《2019年全國法定傳染病疫情概況》顯示，病毒性肝炎依然是中國法定報告傳染病中報告病例數第一的乙類傳染病，近年來雖然通過實施預防接種為主、防治結合的綜合策略，兒童乙肝的病毒感染率顯著下降，但由於病例基數大，乙肝防控仍然存在不少難點。

中國肝炎防治基金會常務副理事長楊希忠表示，由於乙肝疫苗計劃免疫範圍不斷擴大，中國這一年來起碼減少了3000萬人感染乙肝，提前實現了世衛組織提出的目標，但中國基數大，過去感染的人多，現在病毒攜帶者還有7000萬，需要治療的大約2000萬到3000萬，當中能夠診斷的只佔18%；在2000萬中間，能夠規範治療只佔11%，而且還有乙肝母嬰傳播發生，所以說乙肝防控部門現在主要任務是治療，去存量。

專家表示，造成乙肝診斷率低、治療率低以及母嬰傳播的原因是多方面的，其中主要問題之一就是對乙肝依然認識不足，很多人不知道自己患病，患病沒有症狀也覺得不需要治療，即使在400萬接受治療的病例中，還有將近一半的人治療的依從性不高，時不時的漏藥、或自行減藥、隨便換藥等，導致在疾病治療中，病情出現了反覆、加重，或者耐藥。

八成以上肝癌與乙肝相關

報道稱，乙肝由於起病隱匿，病情進展較慢，往往被忽略，但專家表示，科學研究證明中國80%的肝癌和乙肝相關。

目前，原發性肝癌是中國第4位常見惡性腫瘤及第2位腫瘤致死病因，每年現死於肝硬化肝癌的病人超過30萬。但通過對乙肝病人有效規範的核苷類藥物和幹擾素類的抗病毒治療，死亡人數至少可以降低50%。因此專家倡議公眾早診早治，降低肝硬化、肝癌等嚴重肝病的發病率。

（央視新聞）