教材稱同性戀屬「性變態」　廣州女大生訴出版社延期3年終獲開庭

2016年，廣州一名大二女生「西西」（化名）發現，廣州暨南大學出版社的《大學生心理健康教育》教材將同性戀列為「性心理障礙和性變態」，她認為有關內容具有錯誤和誤導等「明顯內容品質問題」，多次與出版社聯繫，希望再版時修正這項內容。 不過，該書於2017年再版時，雖然修改部分內容，仍存在不少類似說法，西西便向法院提出訴訟。該案經兩次延期後，終於確定於2020年7月28日在江蘇宿遷宿豫區人民法院開庭。

2013年版的《大學生心理健康教育》。（澎湃新聞）

西西提供的2013年版教材顯示，當中將同性戀與異裝癖、戀物癖和窺陰癖並列為「性心理障礙」、「又稱性變態」，又稱同性戀是「性愛方面的一種紊亂或性愛對象的倒錯」。

西西表示，該書2017年再版後，仍然將同性戀列為「性心理障礙」，並保留將「性取向出現偏差」解釋為「不恰當或錯誤的性信息」等說法。她指出，在世衛制定的國際統一的疾病分類方法中，同性戀已不被列入精神疾病與心理障礙的行列，而這一標準早在1993年就已經被國家標準化管理委員會批准後等效採用。

2017年7月，她以「該書內容存在多處自相矛盾、錯誤、誤導、語句不通順、語病等明顯內容品質問題」為由，向宿遷市宿豫法院提訴，狀告出版社及銷售該書的江蘇圓周電子商務有限公司（京東網購平台）及其廣州分公司。同月17日，宿遷市宿豫區法院宣布正式立案。

據內媒報道指出，該書由國務院僑務辦立項、彭磷基外招生人才培養改革基金資助，於2013年8月首次出版，編委會主編之一是暨南大學心理健康教育中心主任張將星教授。

案件於2020年7月28日終獲開庭。（澎湃新聞）

在延期3年後，該案終於獲得開庭，西西稱，自己目前已身在香港，受到新冠肺炎疫情影響，不便前往宿遷，將由代理律師出庭。

此案曾獲得多位心理衛生領域專家的關注。包括性學家方剛在內的多位學界業界專家向法院提交了學術證詞。據西西稱，愛滋病干預專家張北川也向該案的法官寄送了相關資料。

針對此案，內媒聯繫暨南大學出版社，行政部門的一位工作人員在向領導請示後表示「接受採訪需要暨南大學相關部門的批准」。此書的另一位主編曾慶也以「需要向學校宣傳部門報備」為由拒絕受訪。

（澎湃新聞）