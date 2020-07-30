河北23年前搶劫解款車殺人案告破　其中1名疑犯是法院副局長

天網恢恢疏而不漏，河北辛集市官方近日通報稱，該市公安局7月20日成功偵破一宗發生在23年前的搶劫解款車積案，4名疑犯落網。令人震驚的是，其中一名疑犯趙智勇在作案後竟然進入法院工作了22年，目前已官升至石家莊市裕華區人民法院執行局副局長。

綜合內媒報道，上述劫案發生在1997年1月，5名犯人先搶劫一輛的士，隨後持槍搶劫了市內一間農村合作基金會的解款車，當場造成一死兩傷，並搶走79萬多元人民幣現金。

由於缺乏線索，此案沉積23年，直至今年在專項打擊行動中，警方用高科技手段偵查到了遺留痕跡的信息，才成功偵破此案。疑犯劉某奎被抓獲後招供了其他四名同夥，其中一人已於2014年因意外事故死亡，一人是石家莊市裕華區人民法院執行局副局長趙智勇（曾用名「趙志勇」）。

搶劫案疑犯趙智勇竟然在法院工作了22年，官升至副局長。（網上圖片）

報道指，1997年劫案發生那年，趙智勇正在當兵服役，趁探親之機結夥作案，次年進入法院工作。工作期間，他成績優秀，被評為司法執行系統的「標杆」，兩次獲得三等功，獲評「十佳執行能手」稱號。

2013年11月、12月，《河北法制報》先後登載兩篇「趙志勇」的表揚宣傳報道，《執行局裡的「趙大拿」》和《「靠良知去工作，憑信念去執行」——記石家莊市裕華區法院執行局協調處副處長趙志勇》。2014年升任執行局副局長後，《人民公僕》雜誌刊載了另一篇文章，《人民公僕趙智勇：堅守信仰、肩擔道義的執行人生》。從此，趙志勇名字中的「志」改為「智」。

上述報道介紹，趙智勇癡迷於法律，在部隊上就參加了全國高等院校自學考試法學專業的學習，拿到了大學本科學歷。1998年，他轉業進入法院。2004年，裕華法院設立執行局，趙智勇成為「最出色的執行員」。報道還稱，趙智勇愛讀書、愛琢磨、愛鑽研，一本喜歡的書，可以讀上一遍又一遍，每一遍都有新的注語，做事情要「一追到底」、「不達目標不罷休」。

有石家莊市民感慨，「潛藏法院22年，趙智勇已經進入法官的角色了，演技很好的。誰能把他跟搶劫運鈔車的命案聯繫起來？」

（騰訊新聞）