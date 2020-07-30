內地偵破首宗虛擬貨幣傳銷案Plus Token　200多萬會員涉額逾400億

公安部在周四（30日）表示，公安機關立案偵辦「Plus Token平台」網絡傳銷案，已先後將潛逃境外的全部27名主要疑犯及同案82名骨幹成員抓捕歸案，徹底摧毀一個踞境內外的特大跨國網絡傳銷組織。 警方指，該案是公安機關偵破的首宗以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介的網絡傳銷案，有超過200萬人參加，層級關係達3000層以上，涉案虛擬貨幣總值高達400億元（人民幣．下同）。

警方指「Plus Token」實際上是利用虛擬貨幣的傳銷犯罪活動。（網上圖片）

據了解，江蘇鹽城警方在去年初，發現有涉嫌利用虛擬貨幣交易平台，組織領導傳銷犯罪的線索後，立即成立專案組查明該傳銷組織的架構、人員層級和資金流轉等情況。同年6月，專案組分赴瓦努阿圖、柬埔寨、越南、馬來西亞等地，成功將藏匿在境外的27名主要疑犯抓獲歸案。及至今年3月，涉嫌傳銷犯罪的82名骨幹成員亦全部在國內被抓獲。

經查，主犯陳某等人在2018年5月，通過架設搭建「Plus Token」平台並開發相關應用程序，開始從事互聯網傳銷犯罪。「Plus Token」以區塊鏈技術為噱頭，以比特幣等虛擬貨幣為交易媒介，聲稱有虛擬貨幣增值服務，並承諾高額返利，成功吸引不少民眾參與。

平台下設有技術組、市場推廣組、客服組、撥幣組，分別負責技術運維、宣傳推廣、諮詢答覆和審核提幣等工作。參加者經推薦並繳納價值500美元以上虛擬貨幣的「門檻費」後就可成為會員，其後就會按所繳納的虛擬貨幣價值，獲得平台自創的虛擬貨幣「Plus」。平台會根據發展下線數量和投入資金數量，將參加者分為會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，按等級高低發放相應數量的「Plus」幣作為獎勵和返利。

警方指，為吸引更多人參加，該傳銷集團在互聯網上大肆宣傳加入方式、運行模式、獎金制度、盈利前景等，不但僱用外籍人員冒充平台創始人，包裝偽造其所謂的「國際平台」、「國外項目」背景，更有通過不定期舉辦會議、演唱會、旅游等活動宣傳造勢，甚至花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。

傳銷集團花費重金多次在境外召開千人規模推廣大會。（資料圖片）

警方統計，該平台存續期間共有會員超過200萬人，層級關係有3000多層，累計收取會員比特幣、以太坊幣等虛擬貨幣數百萬個，涉案金額超過400億元。其中大部分虛擬貨幣被用於發放會員的獎勵，並有一部分被變現用於陳某等人日常開銷和個人揮霍。

（綜合報道）